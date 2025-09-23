Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı öncülüğünde kurulan Çocuk Meclisi’nin, 2025 yılı Eylül Ayı Toplantısı gerçekleştirildi. Meclis Toplantısı’nda çocuklar fikirlerini ve hayallerini paylaşarak, daha yaşanabilir bir kent için çözüm önerilerini sundu.

Mezitli Çocuk Kampüsü Çok Amaçlı Salon’da gerçekleşen Olağan Meclis Toplantısı, Çocuk Meclisi Başkanı Meriç Yeşilçayır ve Katip Efe Dokuzoğlu ile Yardımcı Katip Ayşegül Ece Erol başkanlığında yapıldı. Toplantıda, Katip Efe Dokuzoğlu tarafından bir önceki tutanak özetinin okunmasının ardından gündeme geçildi.

Komisyonlardan gelen konuların görüşülmesinden sonra, dilek ve temenniler bölümünde çocuklar fikirlerini ve hayallerini paylaşarak, daha yaşanabilir bir kent için çözüm öneri sundu. Toplantıda, üyeler tarafından 27 adet önerge verildi.

Çocuk Meclisi Başkanı Meriç Yeşilçayır, "Sondan bir önceki meclis toplantımızı yaptık. Bu yüzden hepimiz çok heyecanlıydık. Kasım ayındaki toplantımızda da seçimler ve kutlamalar yapacağız. Ben de görevimi başka bir arkadaşıma devredeceğim. Bu yüzden hem mutluyum, hem de veda edeceğim için biraz üzgünüm" dedi.

22 Kasım Cumartesi günü yapılacak Çocuk Meclis Toplantısı, aynı zamanda bu yılın son meclis toplantısı olacağı belirtildi.