Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile Kavak Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu arasında imzalanan protokol kapsamında başlatılan "İç Mekan Renkli Rölyef Uygulamaları ve Tasarımı Projesi" tamamlandı. Proje çerçevesinde, OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğretim elemanları ve öğrencileri tarafından kurumun iç mekânlarında sergilenecek sanat eserleri üretildi.

Daha estetik ve huzurlu ortamlar

Proje ile suça sürüklenen çocukların aileleriyle görüştükleri alanlar ile personel yemekhanesinin estetik açıdan iyileştirilmesi ve daha huzurlu bir ortam oluşturulması amaçlandı. Eserlerin hem görsel zenginlik katması hem de mekânların psikolojik etkisini olumlu yönde artırması hedeflendi.

Projenin tanıtım törenine, OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Seylan, Resim Bölümü Başkanı Prof. Dr. Metin Eker, Kavak Cumhuriyet Savcısı Ebru Yaman, Kavak Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Osman Nuri Kendirci, Cezaevi Jandarma Bölük Komutanı J. Ütğm. Zeki Yavuz Uzun, Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Selma Tekin, Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Engin Güney ile Resim Bölümü öğrencileri katıldı.

"Sanatın iyileştirici gücünden yararlanıyoruz"

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Kurum Müdüresi Selma Tekin, projeye katkı sağlayan tüm taraflara teşekkür ederek, sanatın iyileştirici ve birleştirici gücüne inandıklarını vurguladı.

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Seylan ise böylesine anlamlı bir sosyal sorumluluk projesinde yer almaktan duydukları memnuniyeti ifade ederek, fakülte olarak topluma katkı sağlayan projelerde aktif rol üstlenmeye devam edeceklerini belirtti.

Katkı sunanlara teşekkür belgesi

Törenin sonunda, projede görev alan resim bölümü öğretim üyeleri ve öğrencilerine kurum yetkilileri tarafından teşekkür belgeleri ve hediyeler verildi. Ayrıca, Cumhuriyet Savcısı Ebru Yaman, Prof. Dr. Ali Seylan’a günün anısına özel bir hediye takdim etti.