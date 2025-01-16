Medical Point Gaziantep Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Hikmet Zeytun, çocuklar ve genç erkeklerde ani testis ağrısı ile kendini gösteren ve acil müdahale gerektiren Akut Skrotum hakkında bilgiler vererek, "Zamanında müdahale hayat kurtarır" dedi.

Medical Point Gaziantep Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Hikmet Zeytun, çocuklar ve genç erkeklerde ani testis ağrısı ile kendini gösteren ve acil müdahale gerektiren Akut Skrotum hakkında bilgiler verdi. Doç. Dr. Zeytun, akut skrotumun testis torbasında ani ağrı, şişlik ve kızarıklık ile kendini gösteren bir durum olduğunu ve erken müdahale edilmediğinde kalıcı testis kaybı, enfeksiyon ve diğer ciddi komplikasyonlar gelişebileceğini söyledi.

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Hikmet Zeytun, akut skrotum hakkında bilgi vererek, “Akut skrotum testis torbasında aniden başlayan şiddetli ağrı ile kendini gösteren, acil müdahale gerektiren bir durumdur. Bu sağlık sorunu, testislerin normal işlevlerini yerine yapmayıp bazen kaybına yol açabilir. Akut Skrotum’un pek çok farklı nedeni olabilir, ancak en yaygın nedenlerden biri testis torsiyonudur” dedi.

Testis torsiyonu hakkında da bilgi veren Zeytun, “Testis torsiyonu, testisin, damarlarının ve sinirlerinin bulunduğu spermatik kordun aniden dönmesiyle ortaya çıkar. Bu durum, testisin kan akışını engeller ve zamanla oksijen yetersizliği nedeniyle testiste hasar oluşur. Testis torsiyonu, acil müdahale gerektiren bir durumdur ve özellikle çocuklar ve ergenlik çağındaki erkeklerde daha sık görülür. Tedavi edilmediğinde, testisin tamamen kaybedilmesine yol açabilir.

Doç. Dr. Zeytun, Akut Skrotum’un diğer nedenlerini de, “Orşit (Testis Enfeksiyonu). Orşit özellikle viral enfeksiyonlar sonucu gelişen orşit, testislerde şişlik ve ağrıya yol açabilir. En sık olarak parotit virüsüne bağlı görülür. Epididimit. Epididimit, testisin bağlı olduğu epididim adlı yapının iltihaplanmasıdır. Genellikle bakteriyel enfeksiyonlar sonucu gelişir ve sıklıkla idrar yolu enfeksiyonları ile ilişkilidir. Travma. Travma skrotuma alınan darbe veya travmalar, testislerde ağrı, şişlik ve morarmaya yol açabilir. Hernia (Fıtık). Hernia da karın içi organların, skrotuma doğru yer değiştirmesi de Akut Skrotum’a neden olabilir” şeklinde sıraladı.

Akut Skrotum’un belirtileri ilgili de konuşan Zeytun, “Akut Skrotum’un en belirgin belirtisi, aniden başlayan ve şiddetli testis ağrısıdır. Bu ağrı genellikle tek taraflıdır ve hastanın hemen bir sağlık kuruluşuna başvurmasını gerektirir. Diğer belirtiler ise testislerde şişlik ve kızarıklık, bulantı ve kusma, ateş, skrotumda hassasiyet, ağrılı ve gergin testislerdir. Testis torsiyonu durumunda ağrı son derece şiddetli olabilir ve tedavi edilmeden 6 saatten fazla sürmesi halinde testis kaybı riski ortaya çıkabilir” ifadelerini kullandı.

Tanı ve tedavi yöntemlerini de açıklayan Doç. Dr. Hikmet Zeytun, “Akut Skrotum tanısının hızlı bir şekilde konulmasının önemli. Tanı koyma sürecinde ilk adımlar, fiziksel muayene ve hastanın öyküsüdür. Ancak tanıyı doğrulamak için genellikle ek testlere ihtiyaç duyulur. Testislerdeki kan akışını değerlendirmek için en yaygın kullanılan yöntemlerden biri ultrasonografidir. Testis torsiyonu şüphesi durumunda cerrahi müdahale gereklidir. Testisin kan akışını yeniden sağlamak amacıyla yapılan cerrahi işlem, torsiyonun süresine bağlı olarak testisin kurtarılma şansını artırır. Bu işlem genellikle 6 saat içinde yapılmalıdır. Orşit ve epididimit bakteriyel enfeksiyonlar söz konusuysa, antibiyotik tedavisi uygulanır. Virüs kaynaklı enfeksiyonlarda ise genellikle destek tedavisi tercih edilir. Travma, hafif travmalar, genellikle istirahat ve soğuk kompresle tedavi edilebilir. Şiddetli travmalarda ise cerrahi müdahale gerekebilir. Hernia, skrotumda yer değiştiren organlar, cerrahi müdahale ile geri yerleştirilir” ifadelerine yer verdi.

“Erken müdahale hayati önem taşır”

Doç. Dr. Zeytun, Akut Skrotum’un hızlı ve etkili bir şekilde tedavi edilmesinin testisin korunmasında kritik rol oynadığını vurguladı. Zeytun, “Testis torsiyonu, her geçen dakikada daha fazla zarar verir. İlk 6 saat içinde yapılan müdahale ile testisin kurtarılma şansı artar. Bu nedenle, testis ağrısı ve şişlik gibi belirtileri fark eden ailelerin vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurması gerekir” şeklinde konuştu.

Akut Skrotum, erken müdahale gerektiren ve ciddi sağlık problemlerine yol açabilen bir durum olduğunu tekrar vurgulayan Doç. Dr. Hikmet Zeytun, ailelerin çocuklarında testis bölgesindeki ağrı ve şişlik gibi belirtilere karşı duyarlı olmalarını ve bu tür bir durumda hemen bir doktora başvurmalarını önererek, “Unutulmamalıdır ki zamanında yapılan müdahale, çoğu durumda testisin sağlığını koruyabilir ve kalıcı hasarları engelleyebilir” diye konuştu.