Şırnak’ın Cizre ilçesinde taşımalı eğitim kapsamında hizmet veren öğrenci servisleri denetlendi.

Şube müdürü, destek hizmetleri şube müdürü, il destek hizmetleri taşımalı eğitim şefi ve polislerin katılımıyla yapılan denetimlerde servis araçlarının genel durumunu, sürücü belgelerini, araç içi donanımlarını ve güvenlik önlemlerini titizlikle incelendi. Araçların temizliği, bakımı, güvenliği, yolculuk sırasında öğrenci sağlığını etkileyecek davranışlardan kaçınılması ve trafiği tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanılmaması yönünde bilgilendirme yapıldı. Okullar bölgesinde yapılan denetimlerin öğrencilerin güvenli bir şekilde okullarına ulaştırılmasını sağlamak amacıyla rutin olarak devam edeceği kaydedildi.