Şırnak’ın Cizre ilçesinde düzenlenen "7’den 70’e Okuyan Cizre" kitap okuma yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu.

Cizre Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün öncülüğünde hayata geçirilen "7’den 70’e Okuyan Cizre" kitap okuma yarışması büyük ilgi gördü. İlkokul, ortaokul, lise, özel eğitim ve yetişkin kategorilerinde toplamda 1 milyon 862 bin 240 sayfa kitap okundu ve dereceye girenler ödüllendirildi.

Cizre Gençlik Merkezi’nde düzenlenen ödül törenine Kaymakam Ahmet Vezir Baycar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aktuğ ve ilçe protokolü katılarak dereceye giren katılımcılara ödüllerini takdim etti.

Ödül töreninde konuşma yapan Kaymakam Ahmet Vezir Baycar, kitap okumanın gençlerin zihinsel gelişimine katkısının ön plana çıktığını ifade ederek, "Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’in ilk emri ’oku’dur. Cenab-ı Hak bütün kullarına bu emri verdi. Dolayısıyla biz de burada göreve başladığımızda birçok projeyi değerlendirdik ancak ilk projemizi kitap okumakla başlattık. Kitap okumanın gençlerimize verebileceğimiz, onlarla beraber yapabileceğimiz en güzel iş olduğunu düşünüyorum. Kitap okumak gençlerimizin zihin dünyasının ufkunu genişletiyor. Bu projede de gördük ki okumaya ciddi anlamda sarıldıktan sonra gelişimlerini bütün öğretmenlerimiz ciddi anlamda fark ettiğini, kitap okuma kampanyasının başı ile sonu arasında gençlerin kendilerini ifade edebilme kabiliyet ve yeteneklerinde bir fark olduğunu söylediler. Bu bizi ziyadesiyle mutlu ve mesut etti" şeklinde konuştu.

Gelecek yıl daha kapsamlı proje müjdesini veren Kaymakam Baycar, "Çok daha geniş katılımlı bir projeyi inşallah önümüzdeki sene yapacağız. Proje sonunda 5 kategoride 70 kişi ödül aldı. 1 milyon 800 bin kitap sayfası okundu. Bu bizi daha çok sevindirdi. Kitap okuyan, teşvik eden ve emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.