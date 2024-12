Şırnak’ın Cizre ilçesinde Deneyap Teknoloji Atölyelerinde eğitim gören öğrencilerin tasarladığı teknolojik ürünlerin prototipleri, Tasarım ve Üretim Proje Şenliğinde sergilendi.

Cizre Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı iş birliğinde Gençlik Merkezi Deneyap öğrencileri havacılık ve uzay ile ilgili yaptıkları prototipleri jüri üyelerine sundu. Yapılan projelerle ilgili Milli Teknoloji Hamlesi çalıştayı da yapıldı.

"Dünyada en fazla ülkeye ihraç edilen SİHA’lara sahip ülkeyiz"

Bugün, dünyada en fazla ülkeye ihraç edilen SİHA’ya sahip ülke konumunda olduğumuzu hatırlatan Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar ise, "Çok şükür ki bugün silahımızı, kendi tankımızı yapabilecek, kendi silah ve mühimmatımızı yapabilecek güç ve kudrete erişmiş bulunmaktayız. Biz ilerleyeceğiz, bu bir yarış kendi kendimize yeter olacağız, milli teknoloji hamlesi çok kıymetli bir şey. Çünkü millileşme her yönden güçlü, ama sanayide teknolojide millileşmek bambaşka bir şey. Muasır medeniyetlere ulaşma, elde etme azmimiz var. Bunu yapmak için var gücümüzle milletçe ele ele vereceğiz ve inşallah bunu da başaracağız. Kıymetli arkadaşlar hepinizin malumu İsmail Ebul- iz el Cezeri robotik teknoloji icadını yapan kişi ve bu kişi Cizre’de doğup büyüdü. Bu topraklar ilmi, bilimin doğduğu topraklar. Öncelikle kendimize güveneceğiz. Sevgili gençler kendinize güvenin. Aramızdan daha çok El Cezeri’leri çıkacaktır. Selçuk Bayraktar, Hakan Bayraktar ve babaları bu duygu ve düşüncelerle bu işe başladı. İlk başladığında şuan orada gördüğüm ufak bir uçakla bir drone gibi bir uçakla başladılar. Ama bugün, dünyada en fazla ülkeye ihraç edilen SİHA’ya sahip firmaya eriştiler. Dolayısıyla her şey önce bir hayal ile başlar, önce hayal edeceğiz ve kendimize güveneceğiz, potansiyelimize güveneceğiz. Ben inanıyorum ki öyle bir donanımdayız ki Türk milleti kendi potansiyelinin farkına varırsa dünyanın süper gücü olacaktır. Şu an biz bölgemizde tarih yazıyoruz, tarihi bizim ülkemiz yazıyor. Hepiniz olan gelişmeleri takip ediyorsunuzdur. Ama bunu yapmak için de hazır olacağız, güçlü olacağız. Biz barış istiyoruz, barış içinde her yönde donanımlı olacağız, güçlü olacağız savaşa da hazır olacağız. Teknoloji sadece savunma anlamında değil, biz sanayide de bilinde de tasarımda da çok ciddi ilerlemeler sarf ettik" diye konuştu.

"Bir zamanlar İsmail Ebul-iz el-Cezeri’de bu topraklarda hayal kurdu"

Proje şenliğinde gençlere hitap eden T3 Vakfı Şırnak İl Sorumlusu Rukiye Asan, "Milli Teknoloji Hamlesi, büyük ve güçlü Türkiye idealinin teknolojiyle taçlandığı bir yolculuktur. Sizlerin burada bulunması, bu hikayenin önemli bir parçası olduğunuzun en güzel kantıdır. Değerli gençler, özellikle sizlere hitap etmek istiyorum. Şu an hayal kuruyor olabilirsiniz, ama unutmayın ki bir zamanlar İsmail Ebul-iz el-Cezeri’de bu topraklarda hayal kurdu. Bundan yüzyıllar önce Cizre’de bilimin temellerini atan Cezeri, sadece kendi dönemine değil, bugünün modern dünyasına da ilham oldu. O, bilimdeki üstün zekasıyla bize miras bıraktığı eserlerde imkansız diye bir şeyin olmadığını gösterdi. Cezeri’nin mirası bugün Selçuk Bayraktar ve Özdemir Bayraktar gibi öncülerle yeniden hayat buluyor. Bugün burada bulunan sizler, bu mirası taşıyan ve geleceği inşa eden birer bilim insanı, mühendis ya da girişimci olabilirsiniz" dedi.

Şenlik, öğrencilerin hazırladıkları prototiplere verilen puanlama sonrası pasta kesimi ile son buldu. Şenliğe Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, Gençlik Merkezi Müdürü Muhammed İlhan İverendi, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.