Trabzon’da etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 168 mahalle yoluna müdahale eden Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 144 mahalle yolunu ulaşıma açtı. Kapalı kalan 24 mahalle yolunun ise devam eden çalışmalarla en kısa sürede ulaşıma açılması hedefleniyor.

Trabzon’da önceki gece etkili olan kar yağışı, yüksek kesimlerdeki birçok mahalle yolunun kapanmasına neden oldu. Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kar yağışının hemen ardından hızla müdahale ederek şehir genelindeki kapanan 168 mahalle yolunun 144’ünü ulaşıma açtı. Kapanan yollardan Köprübaşı’nda 4, Sürmene’de 2, Araklı’da 6, Çaykara’da 5 ve Tonya’da 7 mahalle yolunun açılması için çalışmalar aralıksız devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bugün itibariyle kapanan tüm mahalle yollarını ulaşıma açmayı hedefliyor.