Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Şırnak İl Müdürlüğü tarafından Cizre’de ilkokul öğrencilerine yönelik eğitim programı düzenlendi.

AFAD Şırnak İl Müdürlüğünde görevli uzmanlar tarafından Cizre’de Atatürk İlkokulu’nda eğitim gören öğrencilere yönelik Afet Farkındalık Eğitim Programı düzenlendi.

AFAD Uzmanı Abdulhakim Özgün ve diğer uzman eğitmenler tarafından verilen Afet farkındalık eğitiminde; bir doğal afet veya olaylarda "deprem anı uygulaması", "toplanma alanı uygulaması", "deprem anı ve tahliye tatbikatı" kapsamında gerekli olan faaliyetler uygulamalı olarak gerçekleştirildi.

Ayrıca; AFAD Gönüllülük Sistemi ve AFAD Acil Mobil Uygulamasına yönelik tanıtım etkinlikleri yapıldı.