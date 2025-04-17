Şırnak Cizre ilçesinde ilkokul öğrencilerini spora teşvik eden İlkokullar Arası Fiziksel Etkinlikleri (İFET) başladı. İlçedeki ilkokulların katılımıyla düzenlenen etkinlikte, öğrenciler kıyasıya mücadele ediyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen İlkokul Fiziksel Etkinlikler (İFET) ile, 1. sınıf, 2. sınıf, 3. sınıf ve 4. sınıf kategorilerindeki öğrenciler yarışıyor. Öğrenciler, bowling, çemberle iş birliği, çift ayak atlama, bayrak koşusu, fasulye torbası atma, puanlı hedef oyunu, uzağa top fırlatma ve top yuvarlama gibi eğlenceli ve rekabet dolu oyunlarla yeteneklerini sergiliyor. Cizre Gençlik Merkezinde yapılan etkinliklerde öğrencilere kıyasıya mücadele etti.

İlkokul Fiziksel Etkinlikler Talimatı Koordinatörü Veysi Cirasun, amaçlarının unutulmaya yüz tutmuş geleneksel oyunları yeniden canlandırmak olduğunu söyledi. Cirasun, "İlkokul Fiziksel Etkinlikler Talimatı oyunları gençlik spor koordinatörüyüm. İFET oyunları fiziksel aktiviteyi ön plana alan bireyin bedensel ve zihinsel kapasitesini geliştiren aynı zamanda sosyalleşmesini sağlayan önemli bir araçtır. Milli Eğitim ile Gençlik Spor Bakanlığı arasında imzalanan protokolle faaliyete başlamıştır. Oyunlar 1. ile 4. sınıflara yani ilkokul öğrencilerine yönelik yarışma niteliği olmadan katılımın ve eğlenmenin ön planda tutularak festival havasında olması amaçlanmıştır. İlk aşamada okullarda sınıflar arasında kız erkek karışık olarak yarışmalar düzenlemiştir. En çok puanı toplayan sınıflar okullarında sınıflar arası oyunlar oynamıştır. Okulda en çok puanı alan sınıflar İlçe genelinde okullar arası oyunlar yarışmasına alındı. Gençlik spor olarak bu okullarımızın sosyalleşmesi amaçlı bir festival havasında geçmesine yönelik bir programla bu okullarımızı Gençlik merkezinde misafir ettik. Hocalarımızla beraber okullarımızı ve öğrencilerimizi sosyalleştirmeye yönelik oyun havasında geçen bir etkinlik yapmayı amaçladık. Ortalama 300 öğrencimizi burada misafir ederek çeşitli oyunlar oynadık. Burada geleneksel ve unutulmaya yüz tutmuş oyunlarımızı oynatmaya çalıştık. Öğrencilerimiz halat çekme, bowling oyunu, fasulye torbası atma, çemberle iş birliği oyunu ve el değdirerek bayrak koşusu oyunlarını oynadı. Amacımız unutulmaya yüz tutmuş genellikle sokaklarımızda oynadığımız oyunları yeniden canlandırmaktır" dedi.