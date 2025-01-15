Şırnak’ın Cizre ilçesinde AFAD ve Cizre Kaymakamlığının birlikte düzenlemiş olduğu eğitim programı çerçevesinde 521 kamu personeline ilk yardım farkındalık ve temel yaşam desteği eğitimi verildi.

Şırnak İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Cizre Kaymakamlığı tarafından İlçe Toplum Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetlerinin destekleri ile düzenlenen programda ilçedeki kamu kurum ve kuruluşlarında görevli memurlara, muhtarlara ve personellere ilk yardım farkındalık ve temel yaşam desteği eğitimi verildi.

Kurumların konferans ve toplantı salonlarında gerçekleşen eğitim programlarında Cizre Devlet Hastanesinde görevli Uzman Dr. Emin Sancar tarafından toplamda 521 personele eğitim verildi.