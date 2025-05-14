MUSKİ Genel Müdürlüğü Ula Çıtlık Mahallesinde kullanım ömrünü tamamlayan ve bu nedenle sık sık arızalanan içme suyu hatlarında başlattığı 3 bin 300 metrelik yenileme çalışmasının 2 bin 300 metrelik kısmını tamamladı.

İçme suyu altyapısının modernleşmesi ve hat arızalarından kaynaklı kesintilerin önüne geçilmesi için yenileme çalışmalarını sürdüren MUSKİ ekipleri bu kapsamda son olarak Ula Çıtlık Mahallesinde önemli bir çalışma gerçekleştiriyor.

Abone hatları yenileniyor

MUSKİ Genel Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre mahallede bulunan hatların kullanım ömrünü tamamlaması nedeniyle bölgede sık sık patlaklar meydana geliyor, bunun yanı sıra hatların şahıs mülkiyetlerinden geçmesi de ekipleri bu patlaklara müdahaleyi zorlaştırıyordu. Bunun üzerine MUSKİ ekiplerince bölgede yapılan araştırma neticesinde hatların yenilenmesine yönelik proje hazırlandı. Proje kapsamında Çıtlık Mahallesi Haşim Bahçesi mevkiinde şahıs arazisinde kalan 2 bin 300 metrelik içme suyu hattı yeni borularla değiştirilerek kamusal alana taşındı. Geri kalan 1000 metrelik yenileme çalışmaları sürerken abone hatlarının yenileme çalışmaları sürüyor.

Kavasoğlu, "Patlaklardan dolayı çok sıkıntı çekiyorduk"

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Çıtlık Mahalle Muhtarı Mehmet Kavasoğlu, sürekli yaşanan patlaklar nedeniyle büyük sıkıntı yaşadıklarını ifade ederken çalışma nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’a teşekkür etti. Kavasoğlu, "Yaklaşık 78 yılında yapılan içme suyu şebekesi hattının yenilenme çalışması yapılıyor. Mahallemizde sık sık patlak yaşanıyordu. MUSKİ Genel Müdürümüz ekonomik durum elverdiği ölçüde en kısa zamanda hatları yenileyeceklerini söyledi. Saha ekipleri de buradaki aciliyeti dile getirdikten sonra yapılmasına karar verildi. Bunun için Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras beye çok teşekkür ediyoruz" dedi.