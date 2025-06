Erzurum Büyükşehir Belediyesi Çırçır Cami ve çevresindeki yeni kentsel dönüşüm projesine start verdi.

Aliravi Caddesi’nde gerçekleştirilen yıkım töreninde konuşan Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ünal İnci, "Tarihi şehrimizin gelişimine katkı sağlayacak ‘Korunan tarih dönüşen şehir Erzurum’ düsturu ile başlattığımız kentsel dönüşüm çalışmalarımız hızla devam etmektedir" dedi.

"Sayın Başkanımızın liderliğinde son 12 yılda Veyis Efendi, Mumcu, Dağ Mahallesi, Tosya mevki, Sanayi, Gölbaşı ve Kevelciler olmak üzere birçok lokasyonda 7230 adet riskli yapının tahliye ve yıkımını gerçekleştirdik" diyen İnci, şöyle devam etti: "Bu dönemde de Ulu Cami çevresi, Aşağı Mumcu Cami çevresi, Tebrizkapı, Gadana Cami etrafı ve Yunusemre Mahallesi olmak üzere kentsel dönüşüm çalışmalarımıza hamdolsun başlamış bulunmaktayız. Bugün yıkım törenini gerçekleştirdiğimiz Çırçır Cami çevresinde 11 adet riskli binanın yıkımını gerçekleştirmiş olacağız ve bu proje kapsamında 13 adet iş yeri hak sahiplerine verilmek üzere aşevi ve otoparkıyla birlikte şehrimize yakışır cami ve külliye inşa edeceğiz."

"Cumhur ittifakı olarak başkanımızın daima yanındayız"

MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül de, "Bugün kentsel dönüşümün yıkım aşamasının başlaması ve bundan sonraki süreçteki kentsel dönüşümün Allah nasip ederse şehrimize katacağı değerlere hep birlikte şahit olacağız. Değişim ve dönüşümün mimarı olan çok kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımız şehrimizde gerçek anlamda kentsel dönüşümde şehrimizi daha iyi yerlere taşıma noktasında önemli projeleri hayata geçirdi. Bizler de Cumhur İttifakı olarak Başkanımızın her zaman yanında ve arkasında olduğumuzu ifade etmek istiyorum" diye konuştu. AK Parti Erzurum İl Başkan Yardımcısı Halil Ergün de, "Kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımızı tebrik ediyoruz. Her hafta şehrimizin her bir köşesinde yeni bir yatırım hayata geçiyor, kentsel dönüşüm projelerimiz tek tek hayat buluyor. Memleketimizin mimarı olan Başkanımızı yürekten kutluyoruz" kaydını düştü. Önceki dönem AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı da, "Mehmet Sekmen Bey Erzurum’a önemli hizmetler yaptı ve yapmaya da devam ediyor. Erzurum’daki değişiklikleri gördüğümüzde gurur duyuyoruz. Gerçekten Erzurum’a yakışır önemli mesafeler alınıyor. Başkanımız Kartal Belediye Başkanıyken de yerel yönetimlerde çok başarılıydı. İnşallah hemşehrilerimizin desteğiyle hem Erzurum’da hem Türkiye’de daha büyük projelere hep birlikte imza atacağız" şeklinde konuştu.

"Aziz şehrimiz her geçen gün güzelleşiyor, büyüyor, kalkınıyor"

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de, "Biz göreve geldiğimiz ilk günden itibaren Erzurum’u daha yaşanabilir, daha modern, daha estetik bir şehir haline getirme hedefiyle yola çıktık. Bu yolda attığımız her adımda, bir taraftan şehrimizin tarihi ve kültürel mirasını korumayı, diğer taraftan ise çağın gereksinimlerine uygun, güvenli, konforlu yaşam alanları inşa etmeyi esas aldık" dedi. "Bugün yıkımını gerçekleştirdiğimiz bu proje de tam anlamıyla bu vizyonun bir ürünüdür" diyen Başkan Sekmen, şunları kaydetti: "Çırçır Camii çevresi, yıllardır hem yapı yoğunluğu hem de fiziki yıpranmışlık nedeniyle kentsel yenilemeye ihtiyaç duyulan bir bölgeydi. Bölgedeki 10 eski yapının yıkım ve tahliye işlemlerini titizlikle tamamladık. Şimdi ise bu alanı daha düzenli, daha güvenli, daha estetik bir görünüme kavuşturacak yeni bir projeyi hayata geçiriyoruz. Bu dönüşümle birlikte, yalnızca binaları değil, bölgenin çehresini değiştiriyoruz. Mahallemizin dokusuna uygun, fonksiyonel ve modern yapılarla burayı cazibe merkezi haline getiriyoruz. Projemiz kapsamında esnafımızın ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte yeni iş yerleri inşa ediyoruz. Burada 13 adet yeni iş yeri, otoparkı, camisi, aş evi ile birlikte yeni bir yaşam alanı inşa ediyoruz. Aynı zamanda otopark ve engelli erişimine uygun, modern donatılarla donatılmış, asansörlü yapılarla çevreyi bütüncül bir şekilde yeniliyoruz. Bu şehir için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Erzurum’un her köşesinde taş üstüne taş koyuyor, hizmeti her mahalleye eşit şekilde ulaştırıyoruz. Biz bu yola gönül vererek çıktık. Kaldırım taşından çöp konteynerine, altyapıdan üstyapıya, sosyal projelerden çevre yatırımlarına kadar her alanda Erzurum’u büyütüyor, güzelleştiriyoruz.

Çünkü biliyoruz ki bu şehir, hizmetin en güzeline layıktır. Bu millet, hayırlı işlerin en değerlisini hak etmektedir. Bugün burada atılan bu adım, sadece bir yapının temeli değil; daha huzurlu, daha güvenli, daha düzenli bir Erzurum’un teminatıdır. Bu projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma, teknik ekiplerimize teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından söz konusu projenin başlaması için depreme dayanıksız yapıların yıkımı gerçekleştirildi.