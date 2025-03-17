Aydın’ın Çine ilçesinde çam ağaçlarına zarar veren ve kurutan Akdeniz Kabuk Böceği’ne karşı mücadele sürüyor.

Akdeniz Kabuk Böceği zararlısı özellikle çam ağaçları gövdesinden beslenerek, ağaçların kurumasına yol açıyor. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri orman ekosistemine zarar veren Akdeniz Kabuk Böceği’yle mücadele etmek için çalışmalarına devam ediyor.

Zararlı ile mücadele çalışmaları ile ilgili olarak Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’nden yapılan paylaşımda, "Aydın Orman İşletme Müdürlüğü Çine Orman İşletme Şefliği’nde ormanlarımıza zarar veren Akdeniz Kabuk Böceği’ne karşı mekanik mücadele yapılıyor. Çine Orman İşletme Şefliği 213 nolu bölmede böcek zararı görülen ağaçlar kesilip kabukları soyulduktan sonra kireçlendi ve böcek zararı görülen alanlara feromon tuzakları asıldı" denildi.