İzmit Belediyesi Çınar Çocuk Evleri’nde Yerli Malı Haftası, Türkiye’nin 7 bölgesine özgü renkli sergiler, yöresel oyunlar ve coşkulu etkinliklerle kutlandıKOCAELİ (İGFA) - 12-18 Aralık Yerli Malı Haftası dolayısıyla İzmit Belediyesi Çınar Çocuk Evleri’nde düzenlenen etkinlikler, renkli ve eğlenceli anlara sahne oldu. Yerli Malı Haftası’na özel olarak hazırlanan etkinlikte Türkiye’nin 7 bölgesine özgü yerli ürünler, yöresel yiyecekler ve kıyafetler sergilendi.

KÜLTÜRLERİ YAKINDAN TANIMA FIRSATI

Etkinlikte çocuklar, öğretmenleri eşliğinde yöresel oyunlar sergileyerek hem eğlendi hem de kültürlerini yakından tanıma fırsatı buldu. Özel olarak hazırlanan sergide ise her bölgenin kendine has ürünleri tanıtıldı. Çocuklara 7 farklı bölgede yetişen tarım ürünleri, el emeğiyle üretilen eşyalar ve yöresel lezzetler hakkında bilgi verildi. Öğretmenler, Yerli Malı Haftası’nın önemine dikkat çekerken, çocuklara yerli üretimin ve yerel değerlerin korunması gerektiğini anlattı.