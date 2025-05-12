Çimentaş Kars Çimento Fabrikası ile Kafkas Üniversite (KAÜ) arasında sanayi, üniversite iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol imza törenine Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Hüsnü Kapu, Çimentaş Yönetim Kurulu Başkanı Taha Aksoy, üniversite ve Çimentaş yöneticileri katıldı.

İmzalanan protokol ile Kafkas Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenler Çimentaş firmasının alt yapı ve benzeri imkanlarından yararlanma imkanı bulmuş oldu.

Ayrıca Kafkas Üniversitesi öğrencileri, teknik geziler, staj imkanları, okul sonrası iş imkanı, karşılıklı laboratuar kullanımlar, Arge projeleri gibi alanlarda işbirlikleti olacak.