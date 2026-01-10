AK Parti Mersin İl Başkan Yardımcısı ve Tanıtım Medya Başkanı Cihan Ciğer, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, basın mensuplarının demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu vurguladı.

Basın çalışanlarının, halkın doğru ve tarafsız bilgiye ulaşmasında hayati bir sorumluluk üstlendiğini ifade eden Ciğer, gece gündüz demeden büyük bir özveriyle görev yapan gazetecilerin kamuoyunun aydınlatılmasında önemli bir rol oynadığını belirtti.

Ciğer mesajında, “Halkımızı bilgilendirme amacıyla tarafsız ve özgür bir şekilde görevlerini yerine getiren kıymetli basın mensuplarımız, demokrasimizin temel taşlarından biridir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi, toplumsal bilinç ve şeffaflığın sağlanması noktasında basın emekçilerimizin üstlendiği sorumluluk son derece kıymetlidir” ifadelerine yer verdi.

Basının toplumsal barışın güçlenmesi ve ortak değerlerin korunmasında da önemli bir misyon üstlendiğine dikkat çeken Ciğer, “Zor şartlar altında, büyük bir fedakârlıkla görev yapan basın çalışanlarımızın emeği her türlü takdirin üzerindedir. Meslek ilkeleri ve etik değerler doğrultusunda görevini sürdüren tüm gazetecilerimize teşekkür ediyor, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor; çalışmalarında başarılar ve kolaylıklar diliyorum” dedi.