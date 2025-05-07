Kocaeli’de "Dünya Çiftçiler Günü" dolayısıyla 10 Mayıs Cumartesi günü çiftçi şenliği düzenlenecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl 10’uncusunu düzenleyeceği şenlik kapsamında ilk olarak 9 Mayıs Cuma günü İzmit’te kortej yürüyüşü gerçekleştirilecek. Kortej, saat 14.00’te İzmit Merkez Bankası önünden başlayarak, Cumhuriyet Bulvarı güzergahından İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde tamamlanacak. Mehter takımının konseri ve halk oyunları gösterilerinin ardından katılımcılara sebze ve aromatik bitki fideleri dağıtılacak, çeşitli ikramlar sunulacak.

Tarım ve hayvancılık alanında faaliyet gösteren kamu kurumları, ziraat odaları, kooperatifler ve birliklerin katkılarıyla Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen şenlik, 10 Mayıs Cumartesi günü saat 10.00’da başlayacak. Gebze Cumaköy’deki şenlikte, köyler arası halat çekme yarışmaları, çocuk ve yetişkinler için çuval yarışmaları gibi eğlenceli ve ödüllü etkinlikler düzenlenecek. Mehter takımı konseri, halk oyunları ve animatör gösterileri ile çocuklara yönelik oyun grupları da şenliğe renk katacak. Kurulan stantlarda birlik ve kooperatifler faaliyetlerini tanıtırken, firmalar ise tarımsal alet ve ekipmanlarını sergileyecek. Etkinlikte yapılacak çekilişlerle Kocaeli’de hayvan yetiştiriciliği yapan birliklerin ve kooperatiflerin desteği ile çiftçilere kuzu, koç, oğlak, buzağı ve çeşitli tarımsal aletler hediye edilecek.

Şenliğin son bölümünde ise "Çırpınırdı Karadeniz" türküsü ile gönüllerde taht kuran Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin sahne alacak. Sevilen sanatçı, seslendireceği birbirinden güzel türkülerle katılımcılara unutulmaz bir konser deneyimi yaşatacak. Konser saat 15.30’da başlayacak.