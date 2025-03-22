DÜZCE(İHA) – Düzce Valiliği zirai don riskine karşı çiftçileri uyardı.

Düzce Valiliği tarafından yapılan uyarıda "Yapılan son değerlendirmelere göre; Düzce, Bartın, Bolu, Karabük, Çankırı ve Kırıkkale illerinde bu gece saatlerinden itibaren hafif yer yer orta kuvvette zirai don hadisesi bekleniyor. Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il ve ilçeler için hazırlanan sıcaklık tahminleri dikkatle takip etmeleri ve zirai don tehlikesine karşı tedbirli olmaları önem arz etmektedir" denildi.

Zirai don riskinin 22 Mart 2025 günü saat 23:00 ile 24 Mart 2025 09:00 saatleri arasında etkili olması bekleniyor.