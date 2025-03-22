Ağrı’da Ramazan şenlikleri doğrultusunda çokluklar için tiyatro gösterisi sergilendi.

Ağrı Valiliği himayesinde Proje Koordinasyon Merkezi tarafından organize edilen Ağrı Ramazan Şenlikleri doğrultusunda, çocuklar için özel bir etkinlik düzenlendi.

Şenlikler çerçevesinde, "Nuh’un Gemisi’nin Kayıp Anahtarı" adlı çocuk tiyatrosu oyunu sergilendi. Çocuklar, eğlenceli ve öğretici hikayesiyle büyük ilgiyle izledikleri oyunu keyifle takip etti.

Etkinlik, Ramazan ayının bereketini ve çocuklara yönelik kültürel etkinlikleri ön plana çıkararak, şenliklerin coşkusunu artırdı.