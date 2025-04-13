DÜZCE (İHA) – Düzce’de Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı zirai don uyarısı sonrası çiftçiler, ürünlerinin donmaması için gece saatlerinde sisleme yapıyor. Tropikal meyve olan yaban mersini ve ahududu yetiştiren çiftçiler, mahsullerini adeta gözleri gibi koruyor. Bu mücadeleyi yerinde izleyen Düzce Valisi Selçuk Aslan, yüksek kesimlerde yaşanan zirai donun fındığı etkilediğini ve bu durumun bu yılki fındık rekoltesini düşüreceğini belirtti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, pazar gününe kadar kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı, alçak kesimlerinde ise soğuk hava etkili olacak. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, çiftçilere zirai don riskine karşı önlem almaları çağrısında bulundu.

Sürekli sisleme yapılıyor

Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2. sınıf öğrencisi olan 22 yaşındaki Bilal Köse, 21 dönüm arazi üzerinde yaban mersini ve ahududu üretimi yapıyor. Uyarılar üzerine harekete geçen Köse, mahsullerini gece saatlerinde sisleme yöntemiyle korumaya başladı. Özellikle yaban mersini ağaçlarını zirai dondan korumak için makinesiyle sürekli olarak sisleme yapıyor.

Düzce Valisi Selçuk Aslan da zirai donla mücadele etmek için sabaha kadar nöbet tutan Bilal Köse’nin tarlasını ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı ve sisleme yöntemini yerinde izledi. Zirai don nöbetine Düzce Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun ile müdürlük personeli ziraat mühendisleri de eşlik etti.

Ayrıca, zirai donla mücadele kapsamında, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’ne bağlı mühendisler, tarlalarda nöbet tutan çiftçilere rehberlik etmeye devam ediyor.

"Zirai don zarar verdi"

Burada açıklamalarda bulunan Vali Selçuk Aslan, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden aldığımız verilere göre, 10 Nisan 2025 tarihinden 13 Nisan 2025 akşamına kadar ilimiz Düzce’yi de kapsayacak şekilde bölgemizde zirai don uyarısı yapılmıştır. Valiliğimiz ve muhtarlıklarımız aracılığıyla zirai dona karşı tedbir alınması konusunda uyarılarda bulunduk. Bu gece de Musababa köyümüzde çiftçilerimizin aldığı tedbirleri yerinde incelemek amacıyla Tarım İl Müdürümüz ve çalışanlarıyla birlikte sahadayız. Maalesef zirai don olayları ilimizin yüksek rakımlı kesimlerinde, özellikle fındık başta olmak üzere birçok ağaca zarar verdi. Ekiplerimiz de bu durumu raporladı. Çiftçilerimize bir kez daha zirai dona karşı tedbirlerini almaları gerektiğini hatırlatıyoruz. TARSİM (Tarım Sigortaları), devletimiz tarafından desteklenmektedir. TARSİM sigortası olan çiftçilerimizin zararları bu kapsamda karşılanacaktır. Musababa köyünde çiftçilerimizin sisleme yöntemiyle zirai donla mücadele ettiklerini yerinde gördük. Vatandaşlarımız ayrıca balya yakma gibi geleneksel yöntemlerle de zararı en aza indirmeye çalışıyorlar. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri ile ziraat mühendislerimiz çiftçilerimize rehberlik etmeye devam ediyor" dedi.

"Zirai don fındığı etkiledi rekoltede düşüş bekliyoruz"

Zirai donun etkilediği tarım ürünlerinin başında ise Düzce’de geniş alanlara ekilen fındık geliyor. Yüksek kesimlerde yaşanan zirai don nedeniyle fındıkta büyük oranda kayıp yaşandı.

Fındığın durumu hakkında bilgi veren Vali Selçuk Aslan, bu yıl rekoltede düşüş beklendiğini belirterek, "Düzce’de 750 bin dekarlık alanda tarım faaliyeti yürütülmektedir. Bunun 75 bin dekarında fındıkçılık yapılmaktadır. Düzce’de tarım denilince büyük bir kısmını fındık oluşturuyor. Başta Yığılca ve Kaynaşlı ilçelerimiz olmak üzere yüksek rakımlı bölgelerde, fındıkların zirai dondan kısmen etkilendiğine biz de şahit olduk. Bu durum belli oranda rekolte düşüşüne neden olacaktır. Ekiplerimiz saha taramalarını tamamladığında zararın boyutu da net olarak ortaya çıkacak. Bu kapsamda Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile TARSİM ekipleri, sahadaki incelemelerine devam ediyor" diye konuştu.