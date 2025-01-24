Amasya’da çiftçilere yönelik tarım sigortaları bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile TARSİM Samsun Bölge Müdürlüğü’nün koordinasyonunda gerçekleşen toplantıda muhtarlar da yer aldı.

Amasya İl Tarım ve Orman Müdürü Gürol Çetin, doğal afetler ve risklere karşı tarımsal üretimlerini güvence altına almasını sağlayan tarım sigortalarının önemini vurguladı. TARSİM Samsun Bölge Müdürü M. Halis Yamak ise 2025 yılında yapılan yenilikler, TARSİM prim uygulamaları, indirimler, dikkat edilmesi gereken hususlar ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Toplantıda çiftçilerin soruları da yanıtlandı.