Kocaeli Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, mesai arkadaşlarıyla bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Çiftçi, son olarak Temizlik İşleri Müdürlüğü personelleriyle toplantı gerçekleştirdi. Çayırova Belediye Başkanı Çiftçi, konu hakkında yaptığı açıklamada, “Emeğiniz, şehrimizin her köşesini daha güzel ve temiz kılıyor. İyi ki varsınız” dedi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Çayırova Belediye Başkan Bünyamin Çiftçi, mesai arkadaşlarıyla bir araya gelmeye ve onlarla Çayırova’ya daha güzel bir şekilde hizmet etme noktasında fikir alışverişi gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu bağlamda Temizlik İşleri Müdürlüğü’ndeki çalışma arkadaşlarıyla buluşan Başkan Çiftçi, burada belediye personellerine sahada gösterdikleri gayretten ötürü teşekkür ederek, gelecek çalışmalarında da kolaylıklar diledi. Gerçekleşen buluşmada bir konuşma gerçekleştiren Başkan Çiftçi, şunları dile getirdi; “Hepinize hayırlı günler diliyorum. Biz birimlerimizle bir araya gelerek istişareler gerçekleştiriyoruz. Rabbim çalışmalarınızda kolaylıklar ve sağlık sıhhat versin. Sizler bizim ilçe genelinde görünen yüzümüzsünüz. Güzel bir ekibimiz var, ben sizden memnunum. Hep birlikte ekip olarak zor bir iş yapıyoruz.”

GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Başkan Çiftçi’nin konuşmasının ardından Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde görevli personeller, taleplerini ve önerilerini iletti. Karşılıklı görüş alışverişiyle gerçekleştirilen program sonrasında açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, “Temiz çevre, sağlıklı Çayırova anlayışıyla gece gündüz demeden Temizlik İşleri Müdürlüğü’müzde görev yapan değerli mesai arkadaşlarımızla bir araya geldik. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Emeğiniz, şehrimizin her köşesini daha güzel ve temiz kılıyor. İyi ki varsınız” ifadelerini kullandı.