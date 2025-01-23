Ordu Arıcılar Birliği’nin 7. Olağan Genel Kurulu’nda mevcut Başkan Akın Çifçi, güven tazeledi.

Ordu Arıcılar Birliği 7. Olağan Genel Kurulu, Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu’nda gerçekleşti. Kongrede gerçekleşen başkanlık seçimlerinde mevcut Başkan Akın Çifçi’nin yanı sıra Mustafa Yılmaz ve Mehmet Köken aday oldu. Seçim sonucunda mevcut Başkan Akın Çifçi bin 90 oyla yeniden başkan seçilirken, Mustafa Yılmaz 581, Mehmet Köken ise 47 oy aldı.

3’üncü dönem başkanlık görevini yapacak olan Çifçi, seçimlerin ardından yaptığı konuşmada Ordu’da arıcılığı daha ileriye taşımak için hep birlikte çalışacaklarını belirtti.