Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 10 Ekim 2015’te Ankara Tren Garı önünde toplanan kalabalığa yönelik DEAŞ’ın terör saldırısında hayatını kaybeden 104 kişinin anısına yapılan 10 Ekim Anıtı’nın açılışına katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 10 Ekim Anıtı’nın açılışında yaptığı konuşmada, saldırının gerçekleştiği gün ne kadar terör örgütü ve teröristin varsa harekete geçtiğini ve geçirildiğini ifade ederek, “Kokteyl terör dendi, o dendi, bu dendi. Sonuçta Ankara ve Türkiye biraz önce söylediğim çok sayıda eylemle ama bunlardan ilki Suruç’ta 33 gencin katledildiği eylemdi. İşaret fişeği seçimlerden iki gün önce Diyarbakır’da mitingde patlayan bomba ile oldu. Ama buraya o görevi yapmaya gelen cani katil tanıdık biriydi. Veli Ağbaba’nın başkanlığında oluşturulan DEAŞ’ı Araştırma Komisyonu, Adıyaman’a gitmişti. İslam Çay Ocağı diye bir çay ocağında bombacının çay içtiğiıs, arkadaşlarıyla konuştuğunu ve Suruç bombacısının kardeşinin DEAŞ’ta olduğunu, her an yeni bir eyleme katılabileceğini söylediler. Raporda yazdı. O geceyi anlatan herkes Manisa’dan gelen, İzmir, Sinop, Trabzon, Adıyaman’dan herkes şunu söylüyor; ’Öyle güvenlik önlemleri olur ki normalde her şehrin girişinde durdururlar. Her şehrin girişinde kimlik toplarlar. Her şehrin girişinde GBT bakarlar, yarım saat sonra salarlar. Biz otobüsleri o yüzden çok erken çıkardık. Bir baktık hiç durmadan Ankara’ya vardık’. O gece Ankara’ya gelen kimseyi durdurmadılar. Suriye’den girip buraya gelene kadar önüne hiçbir engel çıkarılmayan canlı bombaya adeta sakın resmi polisten bahsettiğimizi sanmayın ama birileri eskort verdiler. Önünü, yolunu açtılar" dedi.

“Orada gördüklerine insan, insan demeye utanıyor”

Gerçekleştirilen saldırının detayları aydınlandığında Türkiye’de birçok şeyin aydınlanacağını söyleyen Özel, sözlerine şöyle devam etti:

“DEAŞ mensuplarının kimini salıyorlar, bir daha dolaşsın, bir daha tutuyorlar, kimine müebbet veriyorlar. Ne önemi var? Affedersin çok kötü bir şey söylemeyeyim ama orada gördüklerine insan, insan demeye utanıyor. Bıraksalar, yarın talimat verseler her birimizin içini açar kalbini yerler. Öyle kalpsiz, vicdansız, öyle vahşi adamlar. Ama o eylemi burada kim yaptırdı, sonuçlarından kim istifade etti? Türkiye’deki bütün terör örgütlerini bir anda kim kanlı eylemler için harekete geçirdi, o mekanizma nasıl işledi, bundan kim istifade etti? Bir dönüp ona bakmak lazım. Bir gün bakacağız.”

Kötülüğün iyi insanların cesaretiyle, ferasetiyle, mücadelesiyle kaybettiğini belirten Özel, “Bugün kötülük mevzisini daha kaybetmiştir. 104 insan hayatını kaybetmiş, onları korumakla mükellef devlet görevini yapmamış. Bir facia ortaya çıkmış. Anmak için anıt yapacaksın, ona direniyor kötülük. 9 yıl sonra siz o güçlü yüreklerinizle o kötülükten bir mevzi daha aldınız. Kötülük geriliyor. Biz kötülüğü hep beraber yeneceğiz. Bunu öyle kaba siyasetle, sözde siyasetle değil hissederek yeneceğiz. Hissederek, şuramızda hissederek yeneceğiz. Çünkü onların kötülüğüne karşı ancak ve ancak sizin yüreklerinizin haklı gücü ve onuru onları yenebilir. Biz yanınızdayız. Olmaya devam edeceğiz. Hep yanınızda olduk, bundan sonra da olacağız. Sizden ilham aldık, almaya devam edeceğiz. Sizden güç alıyoruz, almaya devam edeceğiz. Günü gelince bu kötülüğü bütün mevzilerden söküp atıp, iyilerin iktidarını, onurlu insanların iktidarını, haklıların iktidarını, mağdurların ve mazlumların iktidarını kuracağız. Sonra o kötülerden teker teker hesap soracağız. Ant içiyorum buna. Önünüzde buna ant içiyorum” açıklamasında bulundu.

“Barış ve kardeşlik içerisinde yaşama kararlılığımızla tek yürek olduğumuzu vurguluyoruz”

Açılışta konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş ise anıtın sadece bir yapı olmadığını, aynı zamanda geçmişte yaşanan acının ve verilen kayıpların bir simgesi olduğunu kaydederek, “Bu anıt kaybettiğimiz canların hatırasını yaşatmanın yanı sıra teröre karşı duruşumuzun ve barış arayışımızın güçlü bir ifadesidir. Burada yalnızca kayıplarımızı anmakla kalmıyor, aynı zamanda barış ve kardeşlik içerisinde yaşama kararlılığımızla tek yürek olduğumuzu vurguluyoruz” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yanı sıra ABB Başkanı Mansur Yavaş, il ve ilçe örgütleri ile saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerinin katıldığı açılış töreni, anıta karanfil bırakılmasıyla son buldu.