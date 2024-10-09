Bölgede dağınık halde bulunan toptancı hallerini tek bir çatı altında toplayacak Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Toptancı Hali Kompleksi Projesi adım adım sona yaklaşıyor. 159 dükkan, 34 ardiye, 28 adet esnaf için ticari dükkanın yer aldığı projede altyapı çalışmaları da tamamlanırken, çevre düzenlemesi yapılıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Alanya Türkler’de inşa ettiği Alanya Toptancı Hal Kompleksi Projesi’nde sona gelindi. Modern imkânlar ile donatılan toptancı halinin daha kullanışlı ve rahat olması için proje revize edildi. Projeye, esnaftan gelen görüş ve öneriler doğrultusunda ek ihale ile sundurma ve bodrum ardiyelerinin önüne de yanaşma rampaları yapıldı.

Büyük oranda tamamlanan Yeni Alanya Toptancı Hali Projesi’nde sundurma imalatlarının betonarme temel ve kolon ayakları tamamlandı. Altyapı çalışmaları bitirildi, iç meydan betonu tamamen döküldü. Saha betonu dökümü yüzde 75 oranında tamamlanırken, çevre düzenleme çalışmaları ise devam ediyor.

156 dönüm arazi üzerine inşa ediliyor

Bölgede dağınık halde bulunan toptancı hallerini tek bir çatı altında toplayacak Yeni Toptancı Hali Kompleksi, 156 dönüm arazi üzerine inşa ediliyor. Yeni hal kompleksi, bölgede ticaret yapan tüccar, komisyoncu ve üreticiler daha rahat şartlarda hizmet alıp sunmasını sağlayacak. Sosyal donatı alanlarının da yer alacağı tesiste 19 hal blokunda 159 dükkan, 4 ardiye blokunda 34 dükkan, 1 idari ve 1 ticari blokta 28 iş yeri, 4 banka ve 1 postane dükkanı olmak üzere 26 blok yer alıyor.