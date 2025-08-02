Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İçişleri Bakanlığı’na hibe edilen 29 aracın teslim töreninde yaptığı konuşmada, "KKTC’nin kalkınma mücadelesi, siyasi bağımsızlığı gibi milli meselemizdir. Kıbrıs Türkü’nün kendi ayakları üzerinde duran güçlü bir yapıya kavuşması, bizim için bir tercihten öte bir zorunluluktur, sorumluluktur" dedi.

KKTC’de "Türkiye-KKTC Polis Hizmet Araçları Teslim Töreni" gerçekleştirildi. Bu kapsamda Türkiye’den KKTC İçişleri Bakanlığı’na 5’i itfaiye olmak üzere 29 araç hibe edildi. Törene KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, bakanlar, milletvekilleri, Polis Genel Müdür Vekili Ali Adalıer, PGM’den yetkililer ile diğer yetkililer ve Türkiye’den gelen konuklar katıldı.

Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz teslim töreninde yaptığı konuşmada, "KKTC İçişleri Bakanlığı’na hibe edilecek araçların teslim töreni vesilesiyle sizlerle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Cumhurbaşkanımız liderliğinde eğitimden sağlık, ulaştırma ve altyapıya, enerjiden tarıma her alanda Kıbrıs Türkü’nün yanında olduk, olmaya devam ediyoruz. 20 Temmuz’da Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla gerçekleştirilen açılışlar, Türkiye’nin Kıbrıs Türkü’ne olan sarsılmaz desteğinin yeni bir nişanesiydi. Bugün burada teslimini yaptığımız araçlar da bu iradenin bir devamıdır. Biz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurumlarını güçlendirmek, Kıbrıs Türkünün kamudan aldığı hizmetleri daha etkin ve yaygın hale getirmek için ne gerekiyorsa yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Bu yatırımlar, Kıbrıs Türkü’nün güvenliğine, refahına ve kurumsal kapasitesine katkı sunmaktadır"

Yılmaz, "KKTC’nin kamu yönetiminde etkinliği artırmak, kurumlarını daha güçlü ve dirençli kılmak amacıyla uzun vadeli ve kapsamlı bir destek programı yürütüyoruz. Bu program bazen yerleşik kamu hizmetlerine ilişkin tecrübe aktarımı, bazen yangın, sel ve diğer doğal afetlerde iş birliği, bazen de bugün olduğu gibi hibe edilen araç ve gereçleri kapsıyor. Bugün teslim ettiğimiz araçlar, bu programın önemli bir aşamasını oluşturuyor. Her biri sahada doğrudan karşılığı olan bu yatırımlar, Kıbrıs Türkü’nün güvenliğine, refahına ve kurumsal kapasitesine katkı sunmaktadır. Bugün burada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne kamu güvenliği alanında önemli bir güç kazandırıyoruz. Türkiye ile KKTC arasındaki iş birliği ruhuyla 29 yeni aracı hizmete alıyoruz" şeklinde konuştu. Yılmaz, araçların 12’sinin Türkiye ile KKTC arasında yürütülen mali iş birliğinin bir çıktısı olarak, 12’sinin ise İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın talimatı üzerine Emniyet Genel Müdürlüğünün doğrudan katkısıyla temin edildiğini aktardı.

Yılmaz, "Bu araçlara ilave olarak 19 kalem teknik teçhizat, 5 set Yunus polisi kıyafeti, parmak izi tanıma cihazları, mobil sistemler ve bilişim altyapı destekleri de kurumsal kapasiteyi güçlendiren donanımlar arasında yer alıyor. Tüm bu unsurlar, KKTC’nin kamu güvenliği ve afet yönetimi kapasitesini artırmakla kalmıyor, sahadaki görevli personelin çalışma şartlarını da iyileştiriyor" dedi.

Yılmaz, "Genel iş birliğimiz kapsamında tapu, kadastro, nüfus, göç ve dijital altyapı gibi çok sayıda alanda çalışıyoruz. Tapu kadastroda, TAKBİS, Webtapu ve MEGSİS gibi dijital sistemlerin entegre ediyoruz. Parsel sorgulama sistemi halkın kullanımına açılmış, kamu kurumlarına veri sağlayacak altyapılar oluşturulmuştur. Kurumsal kapasiteleri yeniden düzenliyoruz. Ulusal Coğrafi Veri Altyapısı Projesiyle KKTC’nin şehirleri, yolları, sınırları artık dijital ortamda kayıt altına alınmaktadır. Üretilen ortofotolar ve dijital ikiz verileri, şehir planlaması, tarım alanı tespiti ve afet risk analizi gibi pek çok stratejik karara kaynaklık oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, "Göç yönetimi alanında önemli çalışmalar yapıldı son dönemde, bir merkez kuruldu. GöçNet entegrasyonu ve 6 mobil göç noktası aracı sayesine sınır güvenliği artık KKTC’de çok daha güçlü, düzensiz göçle mücadele çok daha etkili bir durumda" dedi.

"Polis ve Sahil Güvenlik Teşkilatlarına yönelik desteklerimiz çok boyutlu sürüyor"

Yılmaz, "e-Kimlik ve e-Nüfus projeleriyle vatandaşların işlemleri dijital ortama taşınmış, KKTC genelinde kimlik ve nüfus sistemleri entegre hale gelmiştir.

Bugüne kadar 290 binin üzerinde e-Kimlik dağıtılmış, 5 milyondan fazla işlem e-imza ile gerçekleştirilmiştir. Polis ve Sahil Güvenlik Teşkilatlarına yönelik desteklerimiz, eğitimden teknik donanıma kadar çok boyutlu sürmektedir. 2025 yılı içinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 85 personele eğitim verilmiş, yıl sonuna kadar bu sayı 169’a ulaşacaktır. 6 sahil güvenlik botunun onarımı tamamlanmış, ayrıca narkotik, asayiş, terör ve siber suçlardan aranan 26 şahsın tespiti ve teslimi gerçekleştirilmiştir. Türkiye olarak biz, bu destekleri günü kurtarmak için değil, KKTC’yi güçlü bir kurumsal yapıyla geleceğe hazırlamak için ortaya koyuyoruz. KKTC’nin kalkınma mücadelesi, siyasi bağımsızlığı gibi milli meselemizdir. Kıbrıs Türkü’nün kendi ayakları üzerinde duran güçlü bir yapıya kavuşması, bizim için bir tercihten öte bir zorunluluktur, sorumluluktur. Bu vesileyle bugün teslimini gerçekleştirdiğimiz araçların KKTC halkına hayırlı olmasını diliyor, projelerin hayata geçmesinde emeği geçen tüm kurumlarımıza, teknik kadrolarımıza ve sahada görev yapan kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yanında olmaya, aynı inanç, aynı kararlılık ve aynı kardeşlik ruhuyla yol yürümeye devam edecektir" diye konuştu.