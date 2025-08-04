Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Naldöken köyünde 15 Temmuz’da çıkan ve 21 saat sonra kontrol altına alınan orman yangını sonrası bölgede incelemelerde bulunan ve yangından etkilenen köylerdeki vatandaşlarla bir araya gelen AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, yaraların en kısa sürede sarılacağını ifade etti. Yangından zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Gider, "Biz buraya vatandaşımızın yaralarını sarmaya, dertleriyle hemhal olmaya geldik. Bir an önce yaraların sarılacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Ayvacık ilçesi Naldöken köyü mevkiinde 15 Temmuz günü saat 15.00 sıralarında orman yangını başladı. Yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Yangına havadan 4 uçak, 6 helikopter, karadan ise 24 arazöz, 12 su ikmal aracı, 16 itfaiye aracı, 3 ilk müdahale aracı, 6 dozer, 5 treyler, 11 dış kurum desteği ve 220 personel ile müdahale edildi. Yangın 21 saatin ardından kontrol altına alındı. Yangında birçok dam, bahçe, metruk bina, tarım aletleri, traktör ve tarım arazileri yangından zarar gördü.

Yangın bölgesindeki köyleri ziyaret ederek vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, bölgede yaraların en kısa sürede sarılacağını vurguladı.

Milletvekili Gider’e Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, AFAD Çanakkale İl Müdürü Ahmet Ali Artun, Çanakkale Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan ve AK Parti Ayvacık İlçe Başkanı Yılmaz Ak eşlik etti.

"Vatandaşlarımızın canına zarar gelmemesi için seferber olduk"

Ayvacık ilçesinde büyük bir yangın felaketi yaşandığının altını çizen Milletvekili Gider, "Orman teşkilatımız başta olmak üzere tüm kurumlarımız yangında canla başla mücadele etti. Orman teşkilatımız, tarım teşkilatımız, AFAD’ımız bugün de burada. Tüm kurumlarımızla birlikte yangına karşı mücadelemizi verdik. Şimdi de yangının açtığı yaraları sarmak için mücadelemiz devam ediyor. Yangın sırasında en büyük korkumuz, köylerimizin zarar görmesiydi. Alevler köylerimizin kıyısına kadar geldi. Evler yanacak, vatandaşlarımızın canına zarar gelecek diye büyük bir endişe yaşadık. Çok şükür ki hiçbir vatandaşımızın canına zarar gelmedi. Maddi kayıplar var, ama onların telafisi mümkün" dedi.

"Yangınlarda birinci önceliğimiz her zaman yerleşim yerleri olmuştur"

Her yangında olduğu gibi Ayvacık’taki orman yangınında da önceliğin yerleşim yerlerini korumak olduğunu belirten Gider, "Orman Genel Müdürlüğü teşkilatımız canla başla, canlarını hiçe sayarak köylerimizi en az zararla yangından korudu. Bugün de AFAD, yangından zarar gören vatandaşlarımızın kayıplarını telafi etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Yangın esnasında Meclis çalışmaları nedeniyle bölgeye gelememiştim. Bugün ise buraya gelerek yangının oluşturduğu tahribatı yerinde görmek ve sizlere geçmiş olsun dileklerimi bizzat iletmek istedim" ifadelerini kullandı.

"Kimsenin şüphesi olmasın, yaralar en kısa sürede sarılacak"

"Bugün buraya sizleri dinlemeye geldik" diyen Milletvekili Gider, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugüne kadar hiçbir zaman afetlere siyaseten bakmadığımız gibi, yangın felaketinin yol açtığı zararlara da siyaseten yaklaşmayız. Bunu Tuzla’da, Naldöken’de, Yukarı Köy’de, Gülpınar’da yaşayan her vatandaşımız bilir. AK Parti, kurulduğu günden bu yana ayrımcılık yapmamıştır; bundan sonra da yapmaz. Biz buraya vatandaşımızın yaralarını sarmaya, dertleriyle hemhal olmaya geldik. Bir an önce yaraların sarılacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın. Telef olan hayvanlarla ilgili olarak Tarım İl Müdürlüğümüz gerekli çalışmaları sürdürüyor. Maddi kısmın ötesinde, hayvanlarımızın canı gitmiş; biz esas ona yanıyoruz."