Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in partisinin kurultayında yaptığı konuşmada kullandığı ‘cunta başkanı’ ifadesine tepki gösterdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in partisinin kurultay toplantısında yaptığı konuşma sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için kullandığı ‘cunta başkanı’ ifadesine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Bakan Tunç, CHP Genel Başkanı Özel’in, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen adli soruşturmalar üzerinden Cumhurbaşkanı’na yönelttiği ifadelerin; hedef saptırma, algı oluşturma ve yargıyı baskı altına alma çabasından ibaret olduğunu belirterek, "Demokratik siyasi hayatımızda en yüksek oranlarla art arda seçilerek kesintisiz en uzun süre başbakanlık görevi yapan ve halkın oylarıyla seçilen ilk Cumhurbaşkanı’na ‘cunta başkanı’ demek, demokratik meşruiyeti inkar, milletimizin iradesine tahammülsüzlüğün itirafıdır. Vesayet düzeniyle kol kola yürüyen, darbe dönemlerinin gölgesinde siyaset üreten ‘Yassıada Zihniyeti’ni hafızalarına kazıyan aziz milletimiz, vesayetle mücadele edenle, onun gölgesinde büyüyeni ayırt edecek ferasete sahiptir" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, muhtıralara, sokak kalkışmalarına ve 15 Temmuz’daki kanlı darbe girişimine karşı milletiyle birlikte mücadele ettiğini ve demokrasiyi koruyarak darbeci, cuntacı anlayışı tarihe gömdüğünü kaydeden Bakan Tunç, "CHP Genel Başkanı’na düşen; yargı sürecini etkilemeye çalışmak yerine, adli soruşturmalara muhatap olan arkadaşlarına yargı önünde hesap vermelerini, isnat edilen suçlamalar karşısında savunma haklarını kullanmalarını salık vererek adaletin tecellisine katkı sunmak ve hukuki sürece saygı duymaktır" dedi.