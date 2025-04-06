Nesine 3. Lig 3. Grup 27. haftasında 1922 Konyaspor, sahasında karşılaştığı 1923 Mustafakemalpaşa Spor Kulübü’ne 1-0 mağlup oldu.
Hakemler: Lütfullah Aslan, Barış Sun, Tolga Okumuş
1922 Konyaspor: Ramazan Haklı, Kadir Doğukan, Alper Aşkın, Mert Korkmaz (Oğuzhan Yılmaz dk. 55), Emirhan Subaş (Fuat Duran dk. 82), Hüseyin Biber, Kaan Satıoğlu (Emircan Birinci dk. 61), Muhammed Kocatürk, Berkay Sezer (Ata Karababa dk. 82), Ahmet Karademir (Hasan Öztürk dk. 82), Tuğrul Başkan
1923 Mustafakemalpaşa Spor Kulübü: Mustafa Gürbüz, Alper Duruk, Muhammet Aran (Ömer Şahbaş dk. 46), Berkehan Biçer, Mehmet Bağlı, Doğanay Kılıç (Berkat Badak dk. 79), Ökkeş Karaoğlu, Erdal Kaya (Azat Çakar dk. 90+2), Muhammed Bektaş, Erkan Şentürk (İbrahim Demir dk. 84), Talha Yünkuş
Gol: Muhammed Bektaş (dk. 58) (1923 Mustafakemalpaşa Spor Kulübü)
Sarı kartlar: Emirhan Subaş, Alper Aşkın, Tuğrul Başkan (Konyaspor), Ökkeş Karaoğlu, Erkan Şentürk, İbrahim Demir, Erdal Kaya, Mustafa Gürbüz (1923 Mustafakemalpaşa Spor Kulübü)