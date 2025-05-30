Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’i Meclis’teki makamında ziyaret etti. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, CHP lideri Özel’i Meclis’teki makamında ziyaret etti. Kurtulmuş’un ziyaretinde AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül ile CHP Grup Başkanvekilleri Murat Emir ve Gökhan Günaydın yer aldı. Görüşme basına kapalı gerçekleşti. Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından ikili basın açıklaması yaptı. İlk olarak konuşan Kurtulmuş, "Meclis’in tamamını kapsayan komisyonla yolumuza devam etmemizin tarihsel olarak önümüzdeki en büyük sorunlardan biri olan bu terör belasından Türkiye’nin kurtulması için hangi adımlar atılabilir, onları müzakere ettik. Ben bu nazik kabulleri dolayısıyla kendilerine teşekkür ediyorum. Siyaset böyle bir şeydir. Farklı fikirleriniz olsa bile bir araya gelerek açık yüreklilikle demokratik olgunluk içerisinde fikrinizi çok net söyleyerek millete faydalı olacak konuları tartışma imkanını bulursunuz. Bu görüşmemizin bizatihi Türkiye demokrasine katkıda bulunacağına inanıyorum. Bu görüşmemiz komisyonun kurulmasına çok katkı sağlayan bir görüşme oldu. Diğer siyasi partilerle olan görüşmemizde kanaatleri alarak hepimizin uzlaşabileceği bir çalışma takvimini çalışma prensiplerini çıkararak komisyonu en kısa sürede hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

"Şehit ve gazi aileleri ile terörden zarar görmüş olan herkesin rızasının alınmasını çok önemsiyoruz"

Özgür Özel ise Meclis’te kurulması beklenen komisyona ilişkin, "Biz hem terörsüz Türkiye hem de demokratik Türkiye’yi son derece önemsiyoruz. Bu konuda tarihsel bir tutarlılık içerisindeyiz. Bu konunun Meclis’teki bir komisyon tarafından toplumsal mutabakat arayacak şekilde sürdürülmesini isteriz. Ekim ayından itibaren de bunu hemen hemen her konuşmamda dile getirmiştim. Komisyonun kurulma aşamasına gelinmesini son derece önemli buluyoruz. Komisyonun ne şekilde kurulacağı, nasıl çalışacağı çok önemli. En büyük mutabakatın bu konuda sağlanması gerekiyor. Biz bu konudaki genel perspektifimizi sayın Başkan ile paylaştık. İlerleyen dönemlerde partimizin görüşlerine başvuruldukça fikirlerimizi paylaşırız. Meclis’in dahil olmadığı hiçbir sürecin başarılı olması mümkün değildir. Meclis’in önemli bir rol almasını önemsiyoruz. Başta şehit ve gazi aileleri ile terörden zarar görmüş olan herkesin rızasının alınmasını çok önemsiyoruz. Bu noktadaki görüşlerimizi sayın Başkan ile paylaştık. Bundan sonra CHP Meclis çatısı altındaki her çalışmaya katkı verecektir" dedi.