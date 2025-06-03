ABD Başkanı Donald Trump, imzalanacak muhtemel nükleer anlaşma kapsamında İran’ın uranyum zenginleştirmesine izin verilmeyeceğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin İran’a sunduğu nükleer anlaşma teklifinin içeriğine dair yayılan iddiaların ardından Truth Social hesabından açıklama yaptı. Trump paylaşımında İran’ın uranyum zenginleştirme programının önceki yönetim tarafından daha önce durdurulmuş olması gerektiğini belirterek, "Muhtemel anlaşmamız kapsamında uranyumun zenginleştirilmesine izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Haber sitesi Axios, ABD’nin İran’a geçtiğimiz cumartesi günü sunduğu nükleer anlaşma teklifinin taslağında İran’ın "düşük seviyede uranyum zenginleştirmesine belirli bir süre izin verileceğinin" belirtildiğini iddia etmişti.

Nükleer konulu müzakereler

ABD ve İran nisan ayından bu yana nükleer anlaşmazlığın çözümüne yönelik 5 tur görüşme gerçekleştirdi. Müzakereler, önce karşılıklı güven inşa etmeyi, daha sonra İran’ın nükleer programı konusunda bir anlaşmaya doğru çerçeve oluşturulmasını hedefleyen süreçler olarak görülüyor. ABD, İran’ın atom bombası yapımında kullanıldığına inandığı yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum üretimini durdurmasını istiyor. Nükleer programının her zaman barışçıl olduğunu savunan İran ise yaptırımların kaldırılması karşılığında nükleer programını "kısıtlamaya" hazır olduğunu belirtirken, ABD’nin geri adım atmayacağına dair garantiler istiyor.

İran’ın ayrıca uranyum zenginleştirme santrifüjlerini sökmeyi, uranyum zenginleştirmeyi tamamen durdurmayı veya zenginleştirilmiş uranyum stokunu 2015’teki anlaşmada kararlaştırılan seviyelerin altına düşürmeyi kabul etmeyeceği belirtiliyor.