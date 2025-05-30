Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, 2 Haziran’da Rusya-Ukrayna heyetleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecek görüşmelere yönelik hazırlıklar ele alındı.
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Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ifade edildi. Lavrov ve Fidan’ın 2 Haziran’da İstanbul’da gerçekleştirilecek Rusya-Ukrayna görüşmelerine yönelik hazırlıkları ele aldığı belirtildi.
Kaynak: İHA