CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aydın’da Didim Belediyesi’nin Ayşenur Ezgi Eygi Parkı ve Toplu Açılış Töreni’ne katıldı.

CHP Genel Başkanı Özel, Didim’de Ayşenur Ezgi Eygi Parkı ve Toplu Açılış Töreni’ne katıldı. Özel, "Bugün burada sizlerle birlikte çok anlamlı bir günde bir aradayız. Tabii Didim’e gelmişken Belediye Başkanımızın uzun süredir beklediği açılış için beklettiği başka eserleri de var" dedi.

Özel, yapılan hizmetlerle Didim’in çehresinin değiştiğini ifade ederek, "Öncelikle Didim, 28 yıl öncesinin Yenihisar’ı o günden bugüne sosyal demokrat belediyecilikle, halkçı belediyecilikle tanışmış olan o günden bugüne Cumhuriyet Halk Partisi’nin, Cumhuriyet Halk Partililerin hizmet ettiği ve yaptığımız hizmetlere hep en güzel karşılıkları aldığımız bir kentteyiz. Bugün iki yanımda, iki çok değerli kadın siyasetçi oturuyordu biraz önce. Bir tanesi Aydın’ın topuklu efesi, 2009 yılında, Adalet ve Kalkınma Partisi ile MHP’yi geçerek, küçük bir farkla alan, ondan sonra Aydın’a, Aydın merkeze yaptığı büyük hizmetler sonrasında birilerinin gözünü korkutan, sonra köyler de oy kullansın, ilçeler de oy kullansın, Aydın Büyükşehir olsun, Cumhuriyet Halk Partisi almasın hesapları 2014 seçimlerinde yüzde 43’lük oy oranı ile altüst edip Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı olan ve girdiği tüm seçimlerde oy oranını artırarak, bugün de tüm Türkiye’de Cumhuriyet Halk Partisi’nin göğsünü kabartan belediye başkanımızla birlikte karşınızdayız. Diğer yanımda ise bu seçimlerde artık Aydın’da bir kadın belediye başkanı var, Didim’de niye olmasın, Didim’e bir kadın belediye başkanı elinin değmesiyle daha da güzelleşmesin mi dediğimiz ve Didimlilerin de buna en olumlu karşılığı verdiği Hatice Gençay var. Böyle bir birliktelikten büyük mutluluk duyuyorum" dedi.

Özel konuşmasının devamında, "Yerel seçimlere dokuz belediyemizle girerken yerel seçimlerden 14 belediyemizle çıkmamızın ve Aydın coğrafyasının hemen hemen tamamına dokunan belediyelerimizi kazanmamızın büyük bir mutluluğunu yaşıyorum. Bugün Didim’i emanet ettiğimiz kadın, çalışkan ve genç belediye başkanımız Hatice Gençay bir yılı biraz geçen bir görev süresinde yaptığı bütün hizmetleri Didim’deki hem Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Meclis Grubuyla, tüm siyasi partilerden belediye meclis üyeleriyle, Didim Belediyesinin değerli yöneticileriyle ve emekçileriyle, el ele, kol kola üşenmeden çalışarak yapan Hafize Gençay’a huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Emeklerine sağlık. Şunu açıkça söylemek istiyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi belediyeciliği işte böyle yoksulu düşünen, onun çocuğunun açlığını düşünen, okuldaki suyunu düşünen, öğle yemeğini bir çorba bile içemeyeceğiniz fiyata, dört kap sıcak yemeği veren kent lokantalarıyla düşünen, hep oy aldığı kesimin kendisinden beklediği hizmetleri yapmak için projelendiren, rantın değil halkın belediyeciliğinin adı Cumhuriyet Halk Partisi belediyeciliğidir" diye konuştu.