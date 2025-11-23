CHP Antalya eski İl Başkanı Özer Ahmet Ülken tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

2010-2012 yılları arasında CHP Antalya İl Başkanı olarak görev yapan ve rahatsızlığı sebebiyle bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Özer Ahmet Ülken tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. CHP Antalya İl Başkanlığı Ülken’in vefatını sosyal medya hesabından yaptığı "Önceki dönem İl Başkanı’mız Özer Ahmet Ülken vefat etmiştir. Başta ailesi olmak üzere, tüm sevenlerine ve Cumhuriyet Halk Partisi ailemize başsağlığı diliyoruz. Cenaze töreni için daha sonra bilgilendirme yapılacaktır" paylaşımı ile duyurdu.