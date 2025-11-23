Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) öğrencileri ile deneyimlerini paylaştı.

Kaymakam Kılıç, BŞEÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanlığının davetiyle düzenlenen kariyer ve kişisel gelişim temalı konferansta üniversite öğrencilerine kamu yönetimi, liderlik, kariyer planlama ve gençlere yönelik fırsatlar hakkında bilgiler aktardı. Kendi mesleki tecrübelerini paylaşan Kılıç, öğrencilerden gelen soruları da yanıtladı.

Kaymakam Kılıç, "Program boyunca öğrencilerle samimi ve verimli bir etkileşim ortamı oluşurken, gençlerimizin kariyer yolculuklarına yön verecek değerli bir buluşma gerçekleşmiş oldu. Üniversite yönetimine ve katılım sağlayan tüm öğrencilerimize teşekkür ediyor, gençlerimizin her zaman yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz" dedi.