CHP Edirne İl Başkanı Harika Taybıllı’nın katılımıyla gerçekleştirilen Enez İlçe Danışma Kurulu Toplantısı’nda tarım, hayvancılık ve turizm konuları ele alındı. Yeni 2. Yüzyıl Parti Programı’nın detayları da paylaşıldı.ERDOĞAN DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Enez’de düzenlenen İlçe Danışma Kurulu Toplantısı, partinin geleceğe yönelik hedeflerinin ve yerel sorunların ele alındığı önemli bir buluşmaya sahne oldu.

CHP İl Başkanı Av. Harika Taybıllı, İlçe Başkanı Osman Gülcan, Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç ve geçmiş dönem milletvekili Okan Gaytancıoğlu’nun yanı sıra kadın ve gençlik kolları başkanları, il genel meclis üyeleri ve ilçe yönetim kurulu üyeleri de toplantıya katıldı.

2. YÜZYIL PARTİ PROGRAMI TANITILDI

Toplantıda, partimizin 2. Yüzyıl Programı tanıtılarak, yeni hükümet programımızın adil, özgür ve huzurlu bir Türkiye inşa etme vizyonu vurgulandı. Programın, Türkiye’nin ikinci yüzyılı için güçlü bir yol haritası olacağı ifade edildi.

Yerel Gündem: Tarım, Hayvancılık ve Turizm

Enez ve çevresinin kalkınması adına tarımsal faaliyetler, hayvancılık ve turizm sektörü toplantının ana başlıkları arasında yer aldı. Bölgede bu sektörlerin geliştirilmesi için atılması gereken adımlar, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri tartışıldı.

Pazar Yeri ve İşletme Ziyaretleri

Toplantı öncesinde İl Başkanı Harika Taybıllı, İlçe Başkanı Osman Gülcan ve Belediye Başkanı Özkan Günenç ile birlikte ilçedeki pazar yerinde ve işletmelerde vatandaşlarla bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu. Bu ziyaretler, halkın taleplerini ve sorunlarını daha yakından dinleme fırsatı sundu.

HEDEF DAHA ADİL VE ÖZGÜR BİR TÜRKİYE

Toplantının sonunda, ikinci yüzyıl hedefleri doğrultusunda, adil ve özgür bir Türkiye için çalışmaların sürdürüleceği ifade edildi. “Partimize ve bölgemize hayırlı olsun” mesajı ile toplantı sona erdi.