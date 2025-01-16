Ceyhan’da Cumhuriyet Mahallesi’nde vatandaşların yoğun olarak kullandığı 124. sokakta başlatılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Ceyhan Belediyesi, ilçenin her köşesinde asfalt seferberliğini kararlılıkla sürdürüyor. Bin 200 metre uzunluğundaki 124. sokak, özellikle vatandaşların hastaneye ulaşımda alternatif güzergah olarak tercih ettiği bir yol. Bu önemli sokakta eski ve yıpranmış asfalt, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından tamamen kazındı. Yapılan zemin hazırlıklarının ardından sıcak asfalt serimi başladı.

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak çalışmaların planlandığını vurguladı. Başkan Aydar, “Ceyhan’ımızda yaz-kış demeden asfalt çalışmalarını sürdürüyoruz. Bu güzergah, bölge halkımız için önemli bir yol. Hem modern hem de güvenli bir şekilde yenileniyor. Bir iki gün içerisinde tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. İlçe genelinde hizmetlerimiz durmaksızın devam ediyor” dedi.

Yenileme çalışmalarını memnuniyetle karşılayan mahalle sakinleri, Başkan Aydar ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.