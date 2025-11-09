Adana’da Ceyhan Nehri’nde yüzlerce balığın telef olmasının ardından balıklardan ve sudan alınan numunelerde ağır metale rastlanmadığı öğrenildi.

Ceyhan Nehri’nin merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yakapınar Mahallesi’nden geçen bölümünde yüzlerce balık yaklaşık bir ay önce telef olmuştu. Bunun üzerine Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Ekipler ballıklardan ve sudan numune aldı. Numuneler üzerinde yapılan incelemede balıklarda ve su da ağır metale rastlanmadığı öğrenildi. Suda ve balıklarda ağır metal olmamasına rağmen balıkların neden telef olduğu ise akıllarda soru işareti bıraktı. İki kurumun da bu konuda daha detaylı çalışma yaptığı öğrenildi.