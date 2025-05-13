Zabıta ekipleri, Bodrum’da doğayı ve çevreyi kirletenlere cezai işlem uygulamaya devam ediyor.

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çevre temizliğini sağlamak ve doğayı korumak amacıyla denetim ve uygulamalar yapıyor. Ekipler, kaçak döküm yaparak Bodrum’un kent dokusunu bozan ve doğal güzelliklerini gölgelemeye yönelik girişimlerde bulunan şahıs ve firmaları tespit ediyor. Ekipler, son olarak bu kapsamda toplam 260 bin lira cezai işlem uyguladı.

Gölköy Mahallesi’nde devriye görevi yapan zabıta ekipleri, Bülent Ecevit Caddesi üzerinde ormanlık alana moloz boşaltan kamyonu tespit etti.

Ekipler, ormanlık alana kaçak döküm yapan kamyon plakasına ve orman arazisini kendisine ait gibi göstererek döküme izin veren şahsa ayrı ayrı cezai işlem uyguladı. Toplam 180 bin lira cezai işlem uygulanırken dökülen molozun kaldırılması için ilgililere süre verildi.

Bitez Mahallesi Atatürk Bulvarı 2110. Sokakta çöp konteyneri yanına moloz döken şahıslar da ekiplerce tespit edildi. Molozların döken kişilerce temizlenmesi sağlanırken 80 bin lira para cezası uygulandı.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, yaptığı açıklamada temiz bir Bodrum ve temiz bir gelecek için herkesin üzerine düşenleri yapmasının gerekliliğine vurgu yaparak şunları söyledi:

"Bodrum gerek kent dokusu gerekse doğal güzellikleriyle eşsiz bir kent. Dünyada bu kadar ismi duyulan ve beğenilen bu kentin kirletilmesine göz yumamayız. Kıymetli vatandaşlarımızdan da duyarlı olmalarını ve kurallara uygun davranmalarını bekliyoruz. Moloz konusunda Muğla Büyükşehir Belediyemizin belirlemiş olduğu döküm sahalarının kullanılması çok önemli. ‘İnşaat atık ve artıklarını bunların toplanmasına veya depolanmasına özgü yerler dışına atan kişi ve firmalar’ ile ilgili tespit, tutanak ve cezai işlemlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz"

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Bodrum’un doğasını ve çevresini korumak için 7/24 denetim ve devriyelerini sürdürecek.