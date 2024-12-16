Gemlik’te bir şahıs çöp konteyneri etrafına bozuk balık döktü. Gece boyunca çevreye yayılan kötü koku vatandaşların tepkisine neden oldu.

Gemlik’te kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, Bölge Parkı ışıklar mevkiinde çöp konteyneri etrafına bir karton dolusu bozuk balık döktü. Gece boyunca çevreye yayılan kötü kokuyla birlikte balıkların yola dağılması, vatandaşların tepkisine neden oldu. Durumu fark eden vatandaşlar, belediye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Gemlik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yola saçılan balıkları temizleyerek muhtemel trafik kazalarını önlemek amacıyla yolu yıkadı. Çalışmalar sırasında çevre sakinleri yaşanan durumu kınarken, bu sorumsuz davranışın bir daha tekrarlanmaması için çağrıda bulundu.

Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ise bu kasıtlı eylemi gerçekleştiren kişinin kimliğini tespit etmek amacıyla çalışma başlattı. Yetkililer, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek çevreyi kirleten şahsı tespit edecek.