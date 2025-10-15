Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Çorlu ilçesi Seymen Mahallesinde bin 400 dekar alanda "Özel Ağaçlandırma" kapsamında kurulan ceviz bahçesini ziyaret etti.

2020 yılında tesis edilen ceviz bahçesinde teknik incelemelerde bulunan İl Müdürü Mehmet Aksoy, üreticilerle ceviz üretimi ve işletme yönetimi konularında bilgi alışverişinde bulundu. Ziyaret sırasında üreticilere, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sağlanan destekleme ödemeleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

İl Müdürü Aksoy, "İl Müdürlüğü olarak her zaman üreticilerimizin yanında olmaya, onları teknik olarak desteklemeye ve verilen teşviklerin etkin kullanımını sağlamaya devam edeceğiz. Tarım ve hayvancılık ile ilgili her türlü konuda sizleri İl / İlçe Müdürlüklerimize bekleriz" dedi.