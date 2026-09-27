Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu'nun, Çeşmeli-Kızkalesi Kesimi'nde devam eden çalışmalara ilişkin, "Bugün itibarıyla projemizin genelinde yüzde 98 fiziki gerçekleşme seviyesine ulaştık" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu'nun, Çeşmeli-Kızkalesi Kesimi'nde devam eden çalışmalara ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, Çeşmeli-Kızkalesi Kesimi'nin 41 kilometre otoyol ve 11 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 52 kilometre uzunluğunda olduğunu belirterek, "Projemiz kapsamında 6 kavşak, toplam 10 bin 116 metre uzunluğunda 7 tünel ve bin 633 metre uzunluğunda 5 viyadük inşa ediyoruz. Ayrıca 2 bin 734 metre uzunluğunda 33 köprü ve üst geçit, 3 bin 655 metre uzunluğunda 34 alt geçit ile 10 bin 108 metre uzunluğunda 74 menfez yer alacak" ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, proje kapsamında ayrıca 2 otoyol hizmet tesisi, bir bakım işletme merkezi ve bir tünel işletme merkezi kurulacağını bildirdi.



"2,5 saatlik yolculuk 18 dakikaya düşecek"

Çeşmeli-Kızkalesi Kesimi'nin özellikle yaz aylarında yoğunlaşan trafik yüküne önemli ölçüde çözüm sağlayacağını vurgulayan Uraloğlu, "Mevcut devlet yolundaki transit trafiğin önemli bir bölümünü otoyola aktaracağız. Böylece yaz aylarında 2,5 saate varan seyahat süresini 18 dakikaya düşüreceğiz" diye konuştu.



"Karbon emisyonunu da yılda 17 bin 100 ton azaltacağız"

Projenin ekonomik ve çevresel kazanımlarına da dikkati çeken Uraloğlu, "Zamandan yılda 2,7 milyar lira, akaryakıttan ise 338 milyon lira olmak üzere toplam 3 milyar 38 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Karbon emisyonunu da yılda 17 bin 100 ton azaltacağız" açıklamasında bulundu.



Mersin'in turizm merkezleri otoyol ağına bağlanacak

Uraloğlu, projenin Akdeniz Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Mersin'in kıyı kesimlerindeki ulaşımı önemli ölçüde rahatlatacağını ifade ederek, "Mersin'in turizm bölgelerini işletmede bulunan Mersin-Adana-Gaziantep Otoyolu'na bağlayarak kesintisiz ve yüksek standartlı ulaşım sağlayacağız. D400 Antalya-Mersin ve D715 Konya-Mersin devlet yollarındaki transit trafiğin şehir merkezlerine girmeden otoyol ağına ulaşmasına imkan tanıyacağız" şeklinde konuştu.

Uraloğlu, otoyolun Çukurova Uluslararası Havalimanı'na erişimi de kolaylaştıracağını vurgulayarak projenin bölgedeki turizm, sanayi ve tarımsal üretimin gelişmesine katkı sağlayacağını kaydetti.



Kalkınma Yolu'nun otoyol bağlantılarına güçlü altyapı

Projenin Türkiye'nin uluslararası ulaştırma koridorları açısından da stratejik önem taşıdığını vurgulayan Uraloğlu, "Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu, Mersin'in limanları, üretim merkezleri ve mevcut otoyol ağı arasındaki bağlantıları güçlendirerek Kalkınma Yolu'nun karayolu ayağına önemli bir altyapı desteği sağlayacak. Trafiğe açık Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun devamı niteliğindeki projemizle Mersin-Adana-Gaziantep-Şanlıurfa aksındaki kesintisiz otoyol bağlantısını da güçlendireceğiz" değerlendirmesinde bulundu.



Taşucu Limanı'nın kara yolu bağlantısı güçlenecek

Uraloğlu, sonraki etapta yapılması planlanan Kızkalesi-Taşucu Kesimi'nin tamamlanmasıyla otoyol bağlantısının Taşucu'na kadar uzanacağını hatırlatarak, "Taşucu Limanı'nın ana kara yolu ağına erişimini güçlendireceğiz. Böylece Mersin Limanı üzerindeki yoğunluğun azaltılmasına katkı sağlarken Taşucu Limanı'nın da lojistik sistem içerisindeki etkinliğini artıracağız" ifadelerine yer verdi.

Bölgede yetiştirilen turfanda sebze, meyve ve narenciye başta olmak üzere tarımsal ürünlerin Ankara ve İstanbul gibi büyük tüketim merkezlerine daha kısa sürede ulaştırılacağını kaydeden Uraloğlu, otoyolun üretim merkezlerinden limanlara ve iç pazarlara uzanan lojistik zinciri de güçlendireceğini bildirdi.



"Bugün itibarıyla projemizin genelinde yüzde 98 fiziki gerçekleşme seviyesine ulaştık"

Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu'ndaki çalışmaların geldiği aşamaya ilişkin bilgi veren Uraloğlu, projede yapım çalışmalarının tamamlanma aşamasında olduğunu ifade ederek, "Bugün itibarıyla projemizin genelinde yüzde 98 fiziki gerçekleşme seviyesine ulaştık" dedi.