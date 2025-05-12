Eskişehirspor’un şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Eskişehir’de reklam panolarına ve çeşitli noktalara üzerlerinde, "Tükenmiş nefeslere selam olsun. Şampiyon Eskişehirspor" ifadelerinin yer aldığı afişler yerleştirildi.

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup son haftasında Eskişehirspor, Mersin’de 33 Mezitli Spor’u 1-0 mağlup ederek 3. Lig’e çıktı. Şampiyonluğun gelmesinin ardından kent genelindeki kutlama havası devam ederken, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin reklam panolarına ve Adalar Bulvarı’ndaki köprülerin üzerine Eskişehirspor afişleri yerleştirildi. Üzerlerinde, "Tükenmiş nefeslere selam olsun. Şampiyon Eskişehirspor" ifadeleri yer alan afişler beğeni topladı.