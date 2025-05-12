Kütahya başta olmak üzere Türkiye’nin birçok ilinde okullara kütüphane kazandıran emekli kütüphane memuru Zeki Aktürk, 309’uncu kütüphanesini Domaniç ilçesindeki tarihi Kayı Obası’nda kurdu.

63 yaşındaki Aktürk, kamu kurumundaki görevinden sonra 2006 yılında İl Milli Eğitim Müdürlüğüne geçerek kütüphaneci olarak çalışmaya başladı. Emekli olmasına rağmen mesleğine olan bağlılığıyla dikkat çeken Aktürk, 2008 yılından bu yana Türkiye genelinde kütüphanesi olmayan okulları tespit ederek hayırseverlerden topladığı kitaplarla 308 okul kütüphanesinin kurulmasına öncülük etti. Aktürk, son olarak Kayı Obası’na kazandırdığı 309’uncu kütüphane ile çalışmalarına devam ediyor.

Kütüphanenin açılış törenine Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Domaniç Belediye Başkanı Engin Uysal, Türk Dünyası Kültür Sanat Platformu Başkanı Abdurrahman Yıldız ve Kayı Obası işletmecisi Mevlüt Karakaya katıldı.

Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Zeki Aktürk’e teşekkür ederek şunları söyledi:

"Kütahyamızın kendisini kitaplara adamış olan Zeki ağabeyimizle beraber bugün 309’uncu kütüphanesini açmış. Allah emeklerini boşa çıkartmasın inşallah. Kitaplar ve kütüphane, eğitimin olmazsa olmaz unsurlarından. Okuma kültürü sadece okullarda değil, hayatın her alanında yer almalı. Gençlerimize bu alışkanlığı kazandırmalıyız. Uzun süredir kullandığımız bir cümle var: ‘Tüm dünya bizim okumamızı bekliyor.’ 309’dan sonra nice yüzlerce kütüphane bekliyoruz Zeki ağabeyimizden."

Yılmaz, Aktürk’e kitap ve eğitime verdiği katkılardan dolayı teşekkür ederek, kedisine desteklerinin süreceğini ifade etti.