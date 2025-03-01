Tekirdağ Çerkezköy-Çorlu yolu Beton Kavşağı yakınlarında meydana gelen kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İddiaya göre Çerkezköy’den Çorlu istikametine seyir halinde olan F.H. yönetimindeki 59 T 2573 plakalı ticari taksi ile aynı yönde ilerleyen Y.O. yönetimindeki 22 UN 209 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsüne, iddiaya göre arkadan gelen hafif ticari araç çarparak olay yerinden uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından olay yerinden kaçan hafif ticari aracın sürücüsü, daha sonra polis merkezine giderek teslim oldu.