Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinden Ceren Arslan’ın geleneksel Türk okçuluğunda başarısı gurur verdi.

Tavşanlı Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Ceren Arslan, Bursa’da düzenlenen Minikler Yıldızlar Gençler, Büyükler Geleneksel Türk Okçuluk salon puta bölge elemelerinde önemli bir başarıya imza attı.

Minik Kızlar 12-13 yaş kategorisinde mücadele eden genç okçu, gösterdiği üstün performansla bölge ikincisi olarak büyük bir gurur yaşattı. Bu sonuçla birlikte Ceren Arslan, 24-25 Mayıs 2025 tarihlerinde Samsun’da düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı. Antrenörü Rıdvan Karaboğa, sporcusunun başarısından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sporcumuz Ceren Arslan oldukça güzel, gurur verici bir derece elde etti. Kendisini ve ailesini tebrik ederiz," ifadelerini kullandı.