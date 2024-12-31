Kayserili sporcu Cemre Ateş, Gaziantep’te yapılan para yüzme ve DEAF yüzme milli takım seçmeleri ve kulüplerarası Türkiye şampiyonası vize yarışmasında 7 farklı stilde Türkiye Şampiyonu oldu.

Para yüzme ve DEAF yüzme milli takım seçmeleri ile kulüplerarası Türkiye şampiyonası vize yarışmaları 29 -30 Aralık 2024 tarihleri arasında Gaziantep’te yapıldı. Yarışmalarda Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. adına yarışan Cemre Ateş, yarıştığı 7 ayrı stilde Türkiye Şampiyonu olarak 7 altın madalya kazandı. Cemre Ateş, 50 metre serbest stil, 100 metre serbest stil, 400 metre serbest stil, 100 metre sırtüstü stil, 100 metre kelebek stil, 200 metre ferdi karışık stil ve 100 metre kurbağalama stilde altın madalyanın sahibi oldu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç sporcu ve antrenörü Nermin Özdamar’ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.