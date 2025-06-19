Samsun’un İlkadım Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen Cemal Safi Şiir Yarışması, yurt içi ve yurt dışından 700’ü aşkın başvuru alırken, dereceye giren şairler düzenlenen törende ödüllerini aldı.

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz’ın öncülüğünde, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen yarışmanın ödül töreni, İlkadım Belediyesi Çok Amaçlı Salon’da gerçekleştirildi. Tören öncesinde, Şef Ali Rıza Gündoğdu yönetimindeki Çocuk ve Gençlik Korosu, usta şair Cemal Safi’nin şiirlerinden bestelenmiş eserleri seslendirerek davetlilere duygulu anlar yaşattı.

6 kişilik jüri tarafından yapılan değerlendirmeler sonucu; birincilik ödülünü Hatay’dan Hüseyin Uzel, ikincilik ödülünü Gümüşhane’den Talat Ülker, üçüncülük ödülünü ise Mersin’den Mustafa Doğan kazandı. Mansiyon ödülleri Bursa’dan Mustafa Işık, Giresun’dan Olgun Albayrak ve Osmaniye’den Turgut Ataşçı’ya verilirken, yurt dışından yapılan başvurular arasından seçilen Türk Dünyası Özel Ödülü ise İran/Tebriz’den Çalgın Muhammed’in oldu.

"Sanatla büyüyen bir şehir inşa ediyoruz"

Törende konuşan İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Cemal Safi’nin Samsun’a ve Türk edebiyatına kattığı değeri hatırlatarak, "Şair Cemal Safi, duygulara hitap eden kalemiyle edebiyatımıza iz bırakmış özel bir isimdir. Onun adını yaşatmak ve şiire gönül veren kalemleri desteklemek bizim için bir onur. Kültürü ve sanatı hayatın merkezine alan bir belediyecilik anlayışıyla İlkadım’da gençlerimizi sanata yönlendiren, edebi mirasımıza sahip çıkan çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Cemal Safi kimdir

1938 yılında Samsun’da dünyaya gelen Cemal Safi, özellikle aşk, ayrılık ve özlem temalı şiirleriyle tanındı. "Vurgun", "Rüyalarım Olmasa" ve "Sende Kalmış" gibi şiirleri bestelenerek müzik dünyasında da büyük yankı uyandırdı. 2018 yılında hayatını kaybeden usta şair, "beste şairi" unvanıyla şiirleriyle kalplerde yer etmeye devam ediyor.