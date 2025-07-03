Yozgat’ın Çekerek ilçesindeki yaz Kuran kursu, öğrencilerin yoğun katılımıyla başladı, hem eğlenip hem öğreniyorlar.

Çekerek ilçesindeki Beyazıt Camii’nde başlayan kurs 7 Temmuz tarihine kadar öğrenci kabulüne devam ediyor. Kursun bitiş tarihi ise 15 Ağustos. İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen kurslar, hem dini bilgiler hem de sosyal faaliyetlerle öğrencilerin yaz tatilini verimli geçirmelerini amaçlıyor. Kur’an-ı Kerim okumayı öğrenen çocuklara temel dini bilgiler, ibadetler, ahlaki değerler ve Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) hayatı gibi konular da anlatılıyor. İlçe genelindeki cami ve Kur’an kurslarında yürütülen eğitimlere, özellikle ilkokul ve ortaokul çağındaki öğrenciler büyük ilgi gösteriyor. Caminin bahçesinde bir araya gelen çocuklar, ders dışındaki zamanlarında oyunlar oynayıp, sosyalleşerek keyifli zaman geçiriyor.

"Vatandaşlarımızdan ricamız çocuklarımızı camiye gönderelim"

Beyazıt Camii Müezzin Kayyımı Muhammed Gençarslan Kuran kurslarının başladığını ve 7-22 yaş aralığındaki herkesin başvurabileceğini söyledi. Gençarslan, "Vatandaşlarımızdan ricamız, çocuklarımızı camiye gönderelim. Burada güzel, ahlaki, siyer, Kuranı Kerim derslerini almaları için biz burada elimizden gelen gayreti göstereceğiz inşallah. Kursumuz 7 hafta sürecek. Kayıtlarımız 7 Temmuz’a kadar devam etmektedir. ‘Ağaç yaşken eğilir’ diye bir sözümüz var. Çocuklarımızı bu yaşta göndermemiz daha doğru olacaktır. Peygamberimizin ‘Oku’ emriyle bu görevi yerine getirmiş olacağız inşallah. Peygamber Efendimizin sözüyle ‘Sizin en hayırlınız Kuranı öğrenen ve öğreteninizdir’" ifadelerini kullandı.