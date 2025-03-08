Yozgat’ın Çekerek ilçesinde balıkçıların ağına dev sazan takıldı.

Çekerek Barajı’nın Arpaç köyü mevkiinde ağ atan balıkçılar bir sürprizle karşılaştı. Ağlarını atan balıkçılar, ertesi gün toplamaya geldiğinde oldukça büyük bir balığın ağlara takıldığını fark etti. Balığın ağırlığını hisseden balıkçılar şaşırdı. Bu yıl ilk kez bu büyüklükte bir balık tuttuklarını ifade eden balıkçılar mutlu olduklarını söyledi.

Balıkçı Murat Erol, "Ağımızı attık. Daha sonra çekmeye gittik. Ağımızı çekerken böyle bir balıkla karşılaştık. Balığın ağda olduğunu fark ettik. Balığı çıkarabilmek için biraz mücadele ettik. Yüzer ağa takılan balık suyun üzerindeydi. Barajda ilk kez böyle bir balık tuttuk. Çok mutluyuz, çok sevinçliyiz" şeklinde konuştu.

Balıkçılardan İsmail Yiğit ise "Geçtiğimiz yıl 27 kilo civarı bir balık tutmuştuk. Bu seferki 14 kilo civarında. Çekerek’te daha büyük balıklar olduğuna inanıyorum" dedi.